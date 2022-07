En un acto que se llevó a cabo en El Calafate, la vicepresidenta definió al programa como “una excelente política” que implementó el Gobierno nacional.

La semana pasada, en lo que fue la inauguración del Cine Teatro Municipal de El Calafate, Cristina Fernández de Kirchner, vicepresidenta de la Nación, elogió públicamente el Previaje.

“Fue una excelente política del Gobierno nacional como respuesta para afrontar la devastación que sufrió el sector turístico después de más de un año de parálisis absoluta. No conozco empresario, no conozco inversionista, que no reconozca en el Previaje como una gran decisión”, aseguró la expresidenta de la Nación.

“Cuando se restablezca el nuevo Previaje, el Gobierno debería convocar a los hoteles y a la gastronomía para acordar precios. Si el Estado hace una inversión de la magnitud de este programa, se debe contribuir con un acuerdo de precios. El que no quiera, es simple, no se adhiere al plan. Es cuestión de ponerse a trabajar y pensar”, agregó al respecto.

Por último, la titular del Senado indicó que “en términos fiscales, el plan de la preventa turística es expansivo, y en términos monetarios, emisivo”. Posteriormente, bregó por la unificación de la política de precios con las cámaras del sector de cara a la tercera edición del Previaje, que en esta oportunidad tendrá el objetivo de estimular las escapadas durante las temporadas medias y bajas. “Hay que alejarse de los dogmas de izquierda y derecha para acordar políticas de precios”, finalizó al respecto.