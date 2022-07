El espectáculo se basará en la película Nope y su estreno será el viernes 22 de julio, para coincidir con el estreno en cines de la filmación.

El set original de Jupiter’s Claim de la película de terror Nope, dirigida por Jordan Peele, finalmente se abrirá en Universal Studios Hollywood el viernes 22 de julio, una fecha que coincidirá con el estreno en cines de este particular estreno.

Jordan Peele, junto con el socio productor Ian Cooper y Monkeypaw Productions, está muy satisfecho por traer el parque temático de ficción de la película a Universal Studios Hollywood como una atracción permanente del Studio Tour. El concepto comenzó en el inicio de la producción en lo que fue la asociación con los cineastas, quienes a su vez trabajaron en colaboración con Universal Creative en Universal Studios Hollywood para garantizar su precisión.

Además, en Universal Studios, más precisamente en un estudio de grabación de cine al aire libre, habrá otros escenarios de películas simbólicas como War of the Worlds, dirigida por Steven Spielberg; Psicosis, de Alfred Hitchcock; y el Courthouse Square de la película Volver al Futuro de Robert Zemeckis.

“Recuerdo haber visitado Universal Studios cuando tenía 12 años y quedar hipnotizado. Esa experiencia reforzó mi pasión y mi deseo de unirme algún día a la magia de la vida detrás de escena. Desde entonces, tuve la suerte de dirigir tres películas para Universal”, afirmó Jordan Peele.

“Es un privilegio honrar estas colaboraciones con mis compañeros, con los integrantes del equipo y el elenco. Es fantástico compartir el Jupiter’s Claim con los fans”, agregó al respecto.

Por su parte, Scott Strobl, vicepresidente ejecutivo y gerente general de Universal Studios Hollywood, sostuvo que están muy conformes por colaborar con Jordan Peele: “Su creatividad y su ingenio han hecho películas que invitan a la reflexión. No podríamos estar más emocionados de mostrar su set original de Jupiter’s Claim como una atracción central permanente en el Studio Tour, brindando a nuestros visitantes un asiento de primera fila para disfrutar de la auténtica magia cinematográfica”.

Vale aclarar que Jupiter’s Claim estará ubicado en el valle de Santa Clarita, en el sur de California. Será un parque temático para la diversión familiar y se basa en la historia de la Fiebre del Oro de California. De este modo se convierte en un lugar fundamental a medida que los personajes buscan investigar fenómenos misteriosos e inexplicables, llevándolos hacia un peligro cada vez mayor y consecuencias aterradoras.

Tras el éxito de Get Out and Us, Jordan Peele firmó un acuerdo exclusivo con Universal Pictures y Universal Studio Group para proyectos de cine y televisión.

El compromiso de la compañía de aprovechar sus recursos para evolucionar su programación de cine y televisión de momentos culturales, precisamente para que los fanáticos participen a través de contenidos, experiencias de marca, productos y juegos irresistibles, y atracciones.