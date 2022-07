Mientras crece la brecha entre el dólar IATA y el terrestre, empresarios del sector decidieron suspender el cobro en pesos de servicios en el exterior.

“Es un día de mucha volatilidad”, es la frase que esbozó un operador ante la pregunta sobre cómo se estaban manejando con las reservas y cobros. Puntualmente, se refirió a lo que sucedía ayer, pero que sin lugar a dudas será una imagen que se repetirá hoy, al igual que ocurrió la semana pasada.

En aquella ocasión lo que se vivieron fueron días de incertidumbre por las medidas que iba a anunciar el Gobierno. Ahora la cuestión está centrada en el nombramiento de Silvina Batakis como ministra de Economía de la Nación, en reemplazo de Martín Guzmán (ver nota), y en la respuesta de los mercados ante dicha incorporación al Gabinete de Alberto Fernández.

El feriado por el Día de la Independencia en Estados Unidos contribuyó a lograr una tensa calma, que fue a la par de la incertidumbre que reinó todo el lunes ante la posibilidad de que se anuncien nuevas medidas económicas. Finalmente, todo siguió igual y en principio desde el riñón del Gobierno se esfuerzan por enfatizar que el plan seguirá tal cual estaba planeado durante la gestión de Guzmán, quizás como una manera de enviar un mensaje a los mercados y así recuperar un poco de paz. La realidad es que el dólar, en todas sus variantes y a pesar de todos los esfuerzos, siguió en alza, lo cual no contribuye a brindar certezas al empresariado ni a los financistas.

Incertidumbre en el sector

Tal como se decía al inicio de esta nota, lo de ayer seguramente se pueda clasificar como un déjà vu de lo que se vivió la semana pasada. La plataforma, que conecta a las entidades bancarias con el Banco Central y el Comex, nuevamente volvió a estar “caída”. Incluso, algunos operadores señalaron que quedaron transferencias de la semana pasada, cuando en teoría el conflicto se había resuelto. “Salió, pero no las liquidaron. Y de las cinco que teníamos trabadas nos quedaron pendientes las de mayor monto. Ahora estamos esperando, porque sabemos que no nos van a respetar el tipo de cambio”, explicó uno de los operadores que aún tiene pendiente algunos pagos.

La otra cuestión que se abre para los operadores, es cómo operar en el día a día en el medio de los rumores y temores.

En principio, hay que decir que se está ampliando la brecha entre el dólar IATA y el terrestre. En muchos caso la diferencia alcanzó el 10 %, porcentaje que hace solo unas semanas estaba en cero. “Hoy, por la situación, estamos tomando, para los servicios terrestres al exterior, un cambio superior al dólar vendedor que informa el Banco Nación, que es el que normalmente se utiliza para este tipo de transacciones. Ahora, el BNA lo tiene en su página a 131. Deberíamos tomar eso para el terrestre, pero dada la situación nos cubrimos tomando a 140″, detalló otro operador.

En lo que todos coincidieron es en que, a la par de que están atentos por las posibles medidas del nuevo equipo económico, limitan las operaciones del emisivo. Muy similar a lo que pasó la semana.

En esta línea, saben que, como todo cambio en Argentina, siempre se siembra cierta incertidumbre, que luego se supera rápidamente. Por lo tanto, tratan de mantener la tranquilidad.

Sobre la decisión de no cobrar en pesos los servicios terrestres, explicaron que no hay manera de que se pueda operar con la moneda argentina. “Porque ya hoy aumento 2 o más pesos en lo que va del día”, y con el feriado en Estados Unidos no se pueden hacer pagos al exterior”, analizaron.