La cadena organizó varios eventos para turoperadores y agencias de viajes del país vecino, con el fin de difundir sus últimos lanzamientos.

A lo largo de esta semana, Iberostar Hotels & Resorts encabezó varios eventos para los turoperadores y agencias de viajes de Chile, con el objetivo de dar a conocer las novedades de sus hoteles en América.

En los encuentros, que se llevaron a cabo en Santiago de Chile y Viña del Mar, se hizo hincapié en el apoyo recibido a partir de las ventas, además de seguir posicionando en el mercado a los hoteles Iberostar situados en República Dominicana, México, Cuba, Jamaica y Brasil.

Los eventos contaron con la participación de João Abegão, director de Ventas para Latinoamérica de Iberostar; Yoanki Jesús Nieves, director de Marketing para los mercados de Latinoamérica; y María Eugenia Ramos, representante de la cadena en el mercado chileno.

En el evento se presentó el nuevo programa de bodas y lunas de miel, bajo el nombre Weddings By Iberostar as Imagined By You, diseñado para los hoteles de México, República Dominicana y Jamaica.

Con el objetivo de personalizar la experiencia de los clientes, garantizar la celebración de eventos de mayor duración y promover la sostenibilidad, este nuevo programa, enmarcado dentro de la propuesta de turismo responsable de Iberostar, mejora la experiencia de las parejas y de sus invitados.

De igual forma, se presentó Responsible Meetings by Iberostar, una forma de encuentro más responsable, innovadora, sostenible y moderna. De este modo, Iberostar creó una nueva forma para ofrecer una reunión, un viaje de incentivo, una convención o un evento único e inolvidable. Con esta propuesta, los invitados disfrutarán desde servicios de lujo, atención personalizada, gastronomía saludable de origen local y una variedad de opciones en entretenimiento.

Por último, es importante destacar que se informó el crecimiento de las ventas de Chile en 2022, lo que representó un 10 % más en comparación a 2019. Entre los destinos más destacados, resaltan República Dominicana, con un 19 %, y los hoteles de México, con un 12 %.