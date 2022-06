Fuentes del organismo dialogaron con Mensajero y fueron categóricos al afirmar que los anuncios de ayer no tienen impacto en el sector.

La mañana del lunes, tal como estaba previsto, el Gobierno salió a anunciar las nuevas medidas para intentar contener la salida de divisas. En líneas generales, dependiendo de la categoría de importadores, hasta cierto límite pueden pedir pago al exterior, pasado ese monto están obligados a hacer esa transacción por medio de una financiación a 180 días.

“Hoy el Banco Central lo que está haciendo es adaptar ciertos aspectos de la política de administración del comercio exterior”, explicó el ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán.

Asimismo, desde el BCRA apuntaron que las medidas se orientan a que las grandes empresas -algunas pymes quedan exceptuadas- obtengan financiamiento para abonar sus importaciones y así evitar utilizar las divisas que se encuentran en las reservas. De acuerdo a las proyecciones informadas, estiman que estas medidas, que estarán vigentes durante este trimestre, evitarían la salida de mil millones de dólares por mes.

Mensajero dialogó con fuentes del BCRA, que fueron tajantes: “No hay nada que afecte al turismo”. Pero en paralelo, operadores cómo Estilo Plus publicaban sus comunicados expresando que hasta nuevo aviso frenaban el cobro en pesos de servicios al exterior. De acuerdo a lo que indicaron, esta medida está vinculada con la falta de precisiones sobre la aplicación de los anuncios (ver nota). Sobre esto, fuentes del Banco Central volvieron a ser categóricas al afirmar que, probablemente, los operadores estén analizando la medida y por las dudas no hacen nada, “pero que en realidad no los afecta, ni al turismo, ni a los pasajes”.

“Hay cierta incertidumbre porque como el operador no sabe si luego de estas medidas podrá entrar al mercado de cambios para hacer un giro al exterior, cobra en dólares únicamente”, explicó un economista a Mensajero sobre el escenario que atraviesa el emisivo. Antes hay que aclarar que esto aplica para servicios terrestres en el exterior y no alcanza a los aéreos internacionales, dado que las aerolíneas cobran en pesos y son ellas mismas, desde su casa matriz, las que se encargan de la transacción. En todo caso, la negociación será entre la compañía y el BCRA.

“Si el cliente pagó en pesos una excursión en París, luego, cuando tenga que abonar al prestador, no está seguro de que va a tener los dólares. Además, si sobrepasan ese monto estipulado por el BCRA están obligados a financiar el pago a 180 días, entonces muchas no deben tener capacidad de financiación dentro de ese período”, describió otro de los economistas consultados.

Potenciar y acompañar a las PyMEs es fundamental por su rol en el desarrollo social y productivo. Trabajamos con @Martin_M_Guzman y el presidente del BCRA Miguel Pesce para exceptuar a 20 mil PyMEs en el marco de las medidas anunciadas. — Daniel Scioli 🇦🇷 (@danielscioli) June 27, 2022