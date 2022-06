Abin Rosales, gerente de Ventas para Sudamérica de la compañía, habló con Mensajero sobre las acciones que están llevando adelante en la región.

A pocas cuadras del Obelisco, se abre paso un espacio en el que confluyen las ilusiones de muchos viajeros de la región. Este sitio es el lugar en el que Club Med tiene la oficina para los mercados de Sudamérica, a excepción de Brasil, porque la base ubicada en Ciudad de Buenos Aires, es un apéndice de ese país.

En el caso de esta oficina hay dos equipos:

Uno para Argentina con Leonora.

Un equipo para el resto de los mercados y que es liderado por Abin Rosales, como gerente de Ventas para Sudamérica.

La llegada del reconocido ejecutivo está muy vinculada la nueva estrategia de posicionamiento regional, más allá de Argentina, que está desarrollando la cadena all inclusive.

“Para mí, estar en Club Med es un desafío super importante por tres motivos, vengo acostumbrado a vender lujo; la región me encanta y de alguna manera u otra manera creo que soy bastante conocido”, indicó. Y agregó: “Vendo de todo pero nunca había vendido nieve, entonces ese es el desafío, si bien había otras opciones ñ, eso me atrajo de Club Med y el concepto de la compañía.

“Se está relanzando lo que es el producto Club Med en toda la región. No es que estábamos apartados, sino que teníamos poca presencia, con ausencia de equipos, la idea es revertir todo eso”, acotó.

En este sentido, especificó que las principales plazas son los cercanos, como Chile, Uruguay y algo de Paraguay. “Entonces se comenzaron a trabajar estos tres meses en estos mercados”, acotó.

Al hablar sobre la propuesta de la cadena, destacó la versatilidad del Exclusive Collection que es el producto de lujo: “Lo tenemos tanto en el segmento de playa como en el de nieve. En estos 70 años hemos sido pioneros en muchas cosas, en el All Inclusive, en tener una escuela de deportes incluidos, porque no es que solo está incluido el esquiar, sino también que el huésped va a tener a alguien que le enseñará a hacerlo”.

Continuando con los hitos de la cadena, enumeró que el primer resort de Punta Cana fue de Club Med, al igual que el de Cancún. “Somos pioneros y aún es el único producto de nieve all inclusive, incluimos la práctica y el instructor. No importa el nivel, van a aprender. No dejamos de ser un club que es el concepto ideal de la compañía, pero que evolucionó con su huésped. Hace 70 años atrás, al pasajero le interesaba hacer deporte, la gastronomía, la bebida y una habitación confortable, pero sin lujo. Hoy, está pidiendo lo mismo pero con otros requerimientos de mayor nivel”, analizó Rosales.

Sobre los resultados que ya dado su llegada a la compañía, específico que en tres meses se están viendo resultados en la región, porque a presencia ayuda a generar negocios. “Además, estamos lanzando un canal de distribución que prácticamente es nuevo en la compañía”, añadió.

Además de las capacitaciones, detalló, levaron a cabo acciones “importantísimas” de marketing. “En mayo llevamos a 95 agentes de viajes de distintos países de la región a nuestro village de Río das Pedras, a la universidad de Club Med. Este encuentro se realiza anualmente y la idea no es solo capacitar al agente de viajes sobre el producto, sino también sobre cómo es la experiencia.

A otro grupo lo llevamos a una masterclass de la que participaron 30 agentes de viajes de chile y 12 de Bolivia a una experiencia similar. Este tipo de actividades se van a seguir realizando, adentro de los village, pero también vamos a hacer itinerantes”, comentó.

En relación con estos eventos, Rosales precisó que allí notó que el trade cambió la percepción de Club Med: “Notaron la evolución que ha tenido el producto. Muchos iban con una expectativa y fueron gratamente sorprendidos”.

Con respecto a tecnología, explicó que los turoperadores trabajan con un sistema propio, que es un motor propio a través del cual cotizan y reservan. “Por el número de habitaciones que tenemos en cada village protegemos mucho la distribución. Por eso, estar en canales que son dinámicos y de mucho alcance nos va a limitar en cuanto a la venta a los clientes tradicional. Somos muy conservadores a la hora de comercializar el producto”, relató.

Asimismo, agregó: “Otra opción importante que tenemos es el velero Club Med 2, que tiene capacidad para casi 400 personas, que una época del año hace travesías por el Caribe y otra por el Mediterráneo”.

A nivel de expansión, indicó que se estima que inaugurarán un número importante de Village y ya hay destinos que suenan como Utha como village de esquí.

“Estamos viendo que Club Med Miches está teniendo una aceptación terrible, es un producto de lujo. Allí el proceso de sustentabilidad está muy presente y creo que lo hace más atractivo. Se acaba de inaugurar un hotel en Marbella, que es de los mejores que está en el destino por la ambientación y decoración. Tenemos 70 village y el velero”, valoró.