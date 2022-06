Karina Perticone, directora ejecutiva de Visit Buenos Aires, conversó con Mensajero sobre los trabajos que se están realizando para volver a captar eventos.

Incluso antes de la pandemia, Ciudad de Buenos Aires se encontraba entre los destinos mejor posicionados en el ranking ICCA a nivel mundial. Sin embargo, el freno de la actividad turística y la dificultad que representó que el MICE se encuentre entre los últimos segmentos en reactivarse pusieron a la capital nacional en desventaja en la carrera hacia la recuperación.

En ese sentido, Karina Perticone, directora ejecutiva de Visit Buenos Aires, dialogó con Mensajero sobre la presencia del Ente de Turismo de Ciudad de Buenos Aires en las ferias referentes del rubro y las acciones implementadas para volver a captar eventos en el destino. Asimismo, destacó los trabajos realizados para desarrollar nuevos productos y los mercados internacionales que buscarán atraer en el futuro cercano.

¿Hacia dónde están apuntando con la promoción del VisitBA?

– Lo más importante hoy es lo regional, porque es lo que más rápido está reaccionando y necesitamos que empiecen a venir turistas internacionales. Nuestro mercado prioritario es el brasileño, pero también lo es Chile, que ahora abrió sus fronteras, y estamos muy contentos de que vuelvan. Paraguay es otra plaza muy interesante que viene todo el tiempo a consumir espectáculos, y no sólo los fines de semana. Esa forma de viajar se nota que cambió mucho después de la pandemia, porque cuando vos tenés ganas de irte, te vas y podés continuar tu trabajo desde ese lugar. También son muy importantes Estados Unidos y Europa. En ese sentido, tenemos un convenio con Iberia como hub para todo el continente desde Madrid.

¿Hay diferencias con la promoción prepandemia?

– Es diferente porque no solamente vamos a ferias y eventos para hacer promociones o emisiones comerciales, sino que todo lo que estamos generando con rondas de prensa es diferente, así como también todo lo que van a ser las campañas digitales que haremos. Estamos terminando nuestro branding, cerrando varias cosas y comenzando nuestra página web. Todo eso va a hacer que tengamos todas nuestras redes bien activas, con nuevas campañas, que estamos seguros de que van a potenciar muchísimo el B2C, porque para nosotros es importante ir al trade, pero también lo es ir al público para que le pida al sector privado venir a Ciudad de Buenos Aires.

¿Cuál es la estrategia para ampliar la estadía de los visitantes?

– Ciudad de Buenos Aires siempre tuvo una estadía de entre 3 y 3,5 días. Para ello ayudó mucho el turismo de reuniones, que hoy se está reactivando, aunque no está en el mismo nivel que la prepandemia. Como actualmente los visitantes se quedan en promedio 2 noches, volver a contar con el corporativo nos va a ayudar a recuperar el tiempo de estadía. Pero también, esto irá de la mano de tener nuevos mercados que no nos conozcan tanto y que se quieran quedar más días.

“Volver a contar con el corporativo nos va a ayudar a recuperar el tiempo de estadía” Karina Perticone, directora ejecutiva del Visit Buenos Aires.

¿De qué manera se renovó la oferta turística?

– Hay nuevos productos como Colón Fábrica, que consiste en mostrar todo lo que tenían los talleres del teatro, como escenarios, vestimenta y demás. Hoy tienen un museo en La Boca, donde se puede ver todas esas escenografías, que se van a ir renovando cada tres meses a medida que se van actualizando los espectáculos. Otro es el Mercado de los carruajes, que se abrió hace poquito. Es el sitio donde se guardaban los antiguos coches de los presidentes de principios de siglo XX. Se renovó, pero se mantuvo todo el interior del lugar. Además, el turista que siempre fue habitué de la ciudad se está volcando a salir de los lugares tradicionales para ir a otros barrios como Chacarita, Villa Crespo, Almagro y Devoto con todo el circuito gastronómico y vitivinícola que armamos ahí.

¿Cuánto se recuperó el capital humano?

– El turismo perdió muchos puestos de trabajo. Hoy tendríamos que rever los números, porque es una actividad que a nivel nacional ocupaba el 7,1 % del PBI. Actualmente, no todos los hoteles terminaron de abrir. Hemos hablado con hoteleros y gente que maneja lo que tiene que ver con eventos y nos dicen que al personal le cuesta volver a trabajar 24×7. Nos dicen que se les dificulta mucho encontrar gente joven que estudie las carreras y que quieran volcarse a trabajar en la industria de la hospitalidad, que es bien demandante. Es una crisis que está teniendo el sector y que estamos intentando cubrir, porque hay que encontrar el perfil.

¿Tienen el porcentaje de los hoteles que no pudieron abrir?

– Microcentro fue lo más golpeado, porque las oficinas no volvieron y eso hizo que le afectara a toda la parte gastronómica. Sabemos que hay alrededor de entre 12 y 15 hoteles que no reabrieron y no sabemos en qué se van a transformar. Estamos trabajando en el Plan Microcentro para que los hoteles se vuelvan a activar como hoteles.

¿En qué consiste ese plan?

– Tiene un desarrollo económico. A partir de cómo quedó esa zona, como consecuencia de la pandemia, se quiere generar un programa de reactivación con diferentes tipos de beneficios para que el porteño pueda tener su vivienda, su local o su comercio. Con respecto al turismo, la intención es que los hoteles que estaban dentro de ese circuito puedan estar tranquilos y seguros, porque es una zona cuidada en ese sentido. Tenemos un plan para modificar el Obelisco y hacer un mirador para usarlo turísticamente. Activamos el centro de información turística que tenemos en Diagonal Norte y Perú, que lo volvimos a abrir para la Noche del Turismo. Invertimos en el Buenos Aires Museo con el plan PACIT del Gobierno nacional: renovamos la terraza e hicimos un mural. Además, se está modificando la fachada del mercado de San Telmo.

“Estamos trabajando en el Plan Microcentro para que los hoteles se vuelvan a activar como hoteles” Karina Perticona, directora ejecutiva del Visit Buenos Aires.

¿Cómo se adaptó Ciudad de Buenos Aires al desafío de convertirse en un destino de naturaleza?

– Lo bueno que tenemos es una salida al río, que nunca la terminamos de aprovechar. Y contamos con muchos espacios verdes amplios y disfrutables. La Reserva ecológica es uno de los atractivos que nosotros más promocionamos, porque no hay muchos lugares en el mundo que tengan este tipo de espacios. El Ecoparque es otro sitio interesante y, por supuesto, las actividades que están disponibles al aire libre, desde visitas guiadas hasta el Bus Turístico. Una ciudad como la nuestra requiere espectáculos y otras actividades que son en espacios cerrados, pero también es un lugar de conexión con la naturaleza.

¿En qué situación está la captación de eventos y cuánto traccionó Meet Up?

– El MICE es uno de nuestros segmentos prioritarios. Tanto el MICE como el turismo de lujo, que trabajamos a través de Virtuoso y LTM; además de turismo LGBT, que lo desarrollamos con la Ccglar, son súper prioritarios. Queremos hacer de la semana del MICE una acción fuerte, principalmente para poder poner en marcha el turismo de reuniones, que sabemos que va a costar. El evento social se está moviendo, así como también algunas ferias que ya estaban programadas, pero muchos se han mudado a lo híbrido. Y lo otro es captar esos congresos que tardan dos o tres años en volver a la ciudad. La intención es armar ese programa para ir con las asociaciones y que puedan captar esos congresos. Y por el otro lado, salir al mundo nuevamente a participar de nuevo en las ferias importantes y mostrar que Ciudad de Buenos Aires está abierta. Meet Up fue súper importante. Tuvimos una agenda de 30 citas de un total de 2400 para todos los supliers.

¿Cuál es el impacto de alojar eventos híbridos?

– Aumenta la tecnología y la conectividad a internet. Esos siempre son costos que tiene que pagar el usuario de este tipo de eventos. Asimismo, hay que tener una sala para que el que esté de manera presencial pueda participar del encuentro. Lo que complica es la noche de alojamiento, consumo en gastronomía y ruta aérea, porque habría gente que no estaría viniendo.

La entrevista completa está disponible en nuestra revista mensual.