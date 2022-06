El senador por CABA del FdT describió una serie de “prejuicios” que hay sobre AR, los que considera necesario desterrar para tener una “conversación sincera”.

La semana pasada, el jefe de Gabinete, Juan Manzur, presentó su informe de gestión en el Senado de la Nación. Las 915 preguntas realizadas por los legislados incluyeron múltiples puntos, entre los que se destacaron la cuestión de la inflación, el manejo de la pandemia y, por supuesto, Aerolíneas Argentinas.

En la exposición oral, el funcionario no respondió directamente cada uno de los puntos, sino que fue el senador por Ciudad de Buenos Aires del Frente de Todos, Mariano Recalde, el encargado de aportar datos concretos. “Clarificar y sincerar las posiciones”, explicó el legislador sobre lo que pretendía realizar.

La realidad es que los cruces por Aerolíneas Argentinas entre oficialismo y oposición desde hace unas semanas se volvieron moneda corriente (ver nota) y van escalando a otros niveles. Incluso, uno de los puntos centrales de la presentación de la estrategia para la temporada de invierno del Gobierno nacional tuvo como principal foco la situación de AR (ver nota).

Volviendo a la exposición de Recalde en la cámara baja, aseguró: “Son tres prejuicios que tenemos que desarmar para tener una conversación sincera”.

En este sentido, comentó que el primer eje es que no es cierto que al peronismo no le interese tener una gestión eficiente y con resultados contables positivos y tener superávit comercial, entre los ingresos por los pasajes y el egreso por los impuestos. “Nos interesa y mucho”, afirmó.

Al referirse al segundo punto, consideró: “No hay que analizar la eficiencia solamente en función del balance de la aerolínea en términos económicos. Creo y estoy convencido de que lo que hay que medir al momento de evaluarla es hacerlo teniendo en cuenta el resultado económico del país”.

Al respecto, Recalde describió que hay muchas decisiones que toma una aerolínea de bandera y que tal vez no le convienen en términos comerciales, pero que generan impacto económico en el país. “Desde ir a destinos que tienen pocos pasajeros hasta llegar a lugares que promueven el turismo receptivo y dejar de volar a sitios rentables que promueven el emisivo y que hacen que perdamos recursos”, ejemplificó.

Por último, muy relacionado con lo anterior, explicó que en tercer lugar tampoco se puede evaluar la función del transporte aerocomercial desde lo económico: “Hay que tener en cuenta la función social en un país de las dimensiones como Argentina”.

El cruce con Macri

Recalde dedicó un momento de su exposición para definir las cifras de los últimos años de la compañía. “En 2015 dejamos a Aerolíneas Argentinas con 200 millones de dólares en negativo; mientras que en 2018 pasó a 552 millones de dólares y en 2019 a 667 millones de dólares. Pero en 2020 pasó a 654 millones de dólares y en 2021, a 438 millones de dólares”, detalló. Y aseguró: “Macri fue peor que la pandemia sobre impacto en la balanza de la compañía. Lo que es cierto es que el Estado puso menos plata, se fueron achicando las partidas, como también se redujeron en salud y en educación, como todo lo que ellos consideran un gasto y no una inversión”.

Para cerrar, remarcó que sobre la privatización que se promueve desde la oposición, el país ya tiene experiencia sobre el tema y pasó que muchas provincias no tienen vuelos. “Hoy hay 21 rutas troncales a las que no llega nadie más que AR y en 38 intertramos, de los 43, solo va Aerolíneas Argentinas. Si no operara así, el Estado dejaría de recaudar más de 3800 millones de dólares, que es lo que genera el movimiento de una aerolínea al PBI nacional, según la IATA y otros organismos”, cerró.

Sinceremos el debate. Si quieren privatizar Aerolíneas, si la conectividad del país no les importa, háganse cargo sin recurrir a la mentira.https://t.co/ahw1ZJ6O1T — Mariano Recalde (@marianorecalde) June 3, 2022