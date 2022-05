Andrea Tosi, responsable de Comunicación y Promoción de Promovêre, dialogó con Mensajero sobre las marcas que representan y las facilidades para los agentes de viajes.

Actualmente, Promovêre tiene la representación de Atelier de Hoteles y Dolphin Discovery para Latinoamérica, Enjoy Cuba para el Cono Sur y las Islas Caimán para Argentina, con PTG Consulting. Esta última marca es la que más reciente se sumó al portfolio de la empresa.

Para conocer las cualidades y oportunidades que cada una de ellas ofrece a los agentes de viajes, Mensajero dialogó con Andrea Tosi, responsable de Comunicación y Promoción de la compañía. “Hoy estamos concentrados en representaciones de lujo”, destacó.

A su vez, detalló: “Atelier de Hoteles es una cadena hotelera mexicana 5 estrellas superior, all inclusive a la carta. Con las Islas Caimán apuntamos a un público bastante exclusivo y particular. No es quizás alguien que va por primera vez al Caribe, sino un pasajero más viajado y con mayores expectativas. Lo mismo con los operadores que trabajamos, que muchos pertenecen a Virtuoso. Lo que hacemos es desarrollar el nicho”.

Al hablar sobre las tendencias en la pospandemia, comentó que hoy el pasajero que está viajando es del segmento de lujo, por una cuestión de cambio monetario y por su situación económica. “Los que más están viajando son los que tienen un alto poder adquisitivo. Por lo general, lo que se busca es un tipo de oferta totalmente diferente a lo que estaban acostumbrados, con un diferencial en cuanto a la gastronomía y a los espacios abiertos”, indicó.

Otro de los puntos a los que se refirió es a que en las capacitaciones hay cuestiones muy relevantes para los agentes de viajes. Una tiene que ver con el sargazo y otra con el wellness. “Las propiedades de Atelier de Hoteles están ubicadas justo enfrente a Isla Mujeres. Eso nos genera que no tengamos sargazo y es una pregunta clásica en las capacitaciones. Evidentemente, para el viajero argentino es algo que le resulta muy importante saberlo. Creo que son temáticas que se volvieron a poner en eje”, analizó.

En este sentido, comentó que sus ofertas tienen estos diferenciales que buscan los viajeros actuales, como ir a destinos que no están trillados, en los que se sienten más seguros y que son espacios abiertos. Otra tendencia que nombró, es la vinculada con viajes en grupos de familias de 1 o a 15 personas, que es algo que antes de la pandemia no se daba tanto.

Asimismo, hizo hincapié en que los pasajeros antes entraban a cierta plataforma, compraban y viajaban. Pero que después, con la pandemia, se dieron cuenta de que quizás la valoración del agente de viajes y de la cadena hizo un clic para que el pasajero empiece a tener estas nuevas costumbres: viajar, buscar inteligentemente, pero también escuchando la asesoría del otro lado.

Siguiendo con esta línea, remarcó que ve que el ánimo en el trade “es excelente”, con mucha reactivación y por eso el equipo de Promovere está realizando visitas tanto dentro del país como en el exterior.

“También hay un nuevo vendedor, creo que todos empezamos a adaptarnos a un montón de cuestiones que se aceleraron por la pandemia. Lo mismo que las nuevas tecnologías aplicadas a la atención al cliente. Es algo que se está dando en toda Latinoamérica. Me parece que hay una gran proyección a lo que son las ventas y a que hay que vender y estar a la altura de lo que necesita hoy el pasajero”, ponderó.

Además, remarcó que hay una valoración de todo lo que es la atención personalizada. “Poder entender bien qué es lo que necesita el pasajero y poder ofrecerle nuevas cosas y no quedarse en lo que se vendía antes de la pandemia o en averiguar cuáles son las nuevas necesidades de ese pasajero, como la sustentabilidad o la gastronomía es muy importante”, acotó.

Por ejemplo, resaltó, Atelier de Hoteles tiene un restaurante totalmente vegano que se llama Alba y que cuando realizan capacitaciones es un tema que se pregunta automáticamente y eso habla de la personalización del servicio que hoy se están necesitando.

Lo mismo, ejemplificó con la tecnología que apunta a destinos que estén totalmente conectados con wifi, lo mismo las cadenas hoteleras o nuevas oportunidades. “Con Enjoy Cuba presentamos un charter que es Cancún-La Habana, que es una nueva opción para conocer un destino que el pasajero ya visitó, pero ahora puede hacerlo con otros combinados o encontrarle la vuelta a experiencias que hoy se buscan de vivir totalmente diferente”, explicó.

Marca por marca

Atelier de Hoteles es una cadena de lujo all inclusive a la carta, 100 % mexicana con propiedades en Cancún y en Playa Mujeres. En cuanto a los diferenciales, tienen galería de arte y muchísima tecnología aplicada. En las habitaciones, por ejemplo, hay sensores que van prendiendo senderos de luz a la noche. “Al tener la representación en Argentina, los agentes tienen la posibilidad de escribirnos para que podamos apoyarlos directamente. Si bien no llevamos la parte comercial, pero sí podemos aportar en cuanto a información, tips y personalizar al máximo la experiencia que van a tener los pasajeros”, sumó.

En cuanto a Atelier de Hoteles, lanzaron el programa específico para agentes de viajes que se llama Belong. “Por cada 4 noches de reserva o más reciben automáticamente una noche para ellos y un acompañante, además de un incentivo en dólares”, acotó.

En relación con las Islas Caimán, indicó que son la capital gastronómica del Caribe: “Se come muy bien y tienen diferenciales relacionados con fauna y flora únicas. Tenemos 365 sitios de buceo, realmente las islas tienen mucho para ofrecer, para un pasajero de lujo que quiere vivir algo diferente con mucha seguridad y arte”, detalló.

Finalmente, comentó que con Dolphin Company están lanzando un programa de incentivos para agentes de viajes de Latinoamérica, ellos están seleccionando a los 100 mejores para brindarles capacitaciones, certificaciones y premios exclusivos en cuanto a incentivos comerciales cortesías.

