Cuatro países de la región hicieron un llamado a que se invierta más en la industria. Además, resaltaron el potencial que tiene la actividad para “salvar la economía”.

Hoy concluye una nueva edición del Foro de Davos. En esta oportunidad, la agenda contó con la participación de alrededor de 2000 asistentes entre jefes de Estado y de gobierno, CEO de empresas, líderes de la sociedad civil, medios de comunicación globales y líderes juveniles de África, Asia, Europa, Medio Oriente, América Latina y América del Norte.

Si bien las conclusiones preliminares no son muy positivas, ya que la agenda estuvo marcada por la invasión de Rusia a Ucrania y el conflicto alimenticio a nivel global por el bloqueo en el Mar Negro, el turismo pudo hacerse un lugar en algunas jornadas.

Así fue que como los presidentes de Colombia, Iván Duque; de Costa Rica, Rodrigo Chaves; de República Dominicana, Luis Abinader; y la vicepresidenta de Perú, Dina Boluarte, encabezaron un panel en el que se abordaron las oportunidades que ofrece la región en la pospandemia.

“Costa Rica is open for business (Costa Rica está abierta a los negocios)”, aseguró Chaves. A su vez, pidió que se le dé “un golpe de confianza al sector privado”.

Por su parte, Duque aseguró que se necesitan más gobiernos proempresa en América Latina. “En Colombia tomamos medidas tributarias favorables que detonaron empleo. Para atender a jóvenes subsidiamos 25 % del salario, y ya se han generado 400 mil nuevos puestos”, precisó.

Boluarte ponderó que Perú brinda confianza para poder invertir y destacó que una economía estable y con garantías de seguridad jurídica creció más del 13 % en 2021.

Los cuatro países apuntaron al turismo como motor de crecimiento financiero, pese a que el peso específico de este sector es distinto según las economías.

En este marco, se presentó el Índice de Desarrollo de Viajes y Turismo 2021: Reconstruyendo para un Futuro Sostenible y Resiliente.

Japón, Estados Unidos, España, Francia y Alemania encabezan la lista de las 117 economías que se clasifican por una variedad de factores que son cruciales para el desarrollo, la sostenibilidad y la resiliencia de la industria de viajes y turismo, lo que a su vez contribuye al desarrollo económico y social.

El informe revela que el sector está mostrando signos de recuperación en muchas partes del mundo después de haber sido duramente golpeado por la pandemia de COVIS-19.

“En Brasil, la parte de turismo en el PIB es muy pequeña, en Chile no tiene impacto, en Argentina pequeño, en Uruguay sí, y también han tenido una buena recuperación”, señaló Abinader.

El informe del Foro de Davos señala que el turismo internacional y los viajes de negocios en general aún se encuentran por debajo de los niveles previos a la pandemia. Aunque pondera las tasas de vacunación, el levantamiento de restricciones sanitarias y la creciente demanda de turismo interior y de naturaleza.

“Los líderes gubernamentales, empresariales y de la sociedad civil pueden abordar las barreras a la recuperación observando los diferentes factores que pueden respaldar el desarrollo a largo plazo y la resiliencia de sus respectivas economías de viajes y turismo”, dijo Lauren Uppink, directora de Aviación, Viajes y Turismo en el Foro Económico Mundial.

