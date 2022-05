Por una falla en una plataforma, varios usuarios compraron aéreos a bajo costo. Algunos pasajeros recibieron cancelaciones y otros mantienen sus reservas.

Ayer a la mañana, por un error informático, quienes visitaron la web de eDreams fueron más que “afortunados”, ya que pudieron adquirir vuelos a Estados Unidos, Europa y Qatar, para las fechas del Mundial, por precios irrisorios.

Este desperfecto tecnológico generó un gran revuelo en las redes sociales, porque muchos usuarios comenzaron a reportar la falla de forma masiva para que la demanda de aéreos sea cada vez más progresiva.

La incertidumbre y el silencio por parte de eDreams despertaron varias dudas en los usuarios, quienes no saben si la empresa finalmente cumplirá con lo exhibido en su web, teniendo en cuenta que el monto a pagar indica que se trata de un error, ya que ninguna oferta puede llevar a pagar esos precios irrisorios.

Sin embargo, hoy salió un comunicado de parte de la compañía, que se puso en contacto con cada uno de los compradores. “Debido a razones técnicas no hemos podido finalizar la petición de reserva, por lo tanto, ha sido cancelada. Si se ha efectuado un cargo en la cuenta, procederemos al reembolso en el menor período de tiempo posible. Si no se ha efectuado todavía, no habrá ningún cargo futuro para esta reserva cancelada”, detalla el correo que recibió uno de los usuarios.

Vale remarcar que eDreams en general se caracteriza por brindar ofertas en vuelos regulares y chárters, aerolíneas low cost, hoteles, alquiler de autos, paquetes de vacaciones y seguros de viajes.

Otro dato para tener en cuenta es que el sitio de eDreams estuvo caído durante varias horas y luego volvió a estar operativo con normalidad, por lo que es muy probable que la OTA haya advertido que el error que le estaba costando dinero y cerró el sitio temporalmente para repararlo.

Actualmente, al ingresar al sitio, ya no se ven los pasajes con precios inferiores a 100 pesos, sino que las tarifas que se pueden elegir están dentro de lo que se considera “normal”.

Es importante recordar que, en 2018, United Airlines puso a la venta pasajes a valores realmente bajos. Un tiempo después de que muchos usuarios adquirieran sus boletos con destino a Australia, la compañía anunció la cancelación de todas las reservas.

Sin embargo, unos años después, la Cámara en lo Civil y Comercial consideró que la oferta no podía estimarse inválida, aún cuando estuviera fuera de debate que la aerolínea incurriera en un error. Esta determinación hizo que la compañía tuviera que indemnizar a tres argentinos que adquirieron pasajes, por error, a precios realmente insólitos.