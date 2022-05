De acuerdo a los datos del Indec, llegaron al país 115.700 turistas no residentes, cifra que presentó un incremento interanual de 778,7 %.

El Indec publicó su informe anual en el que se analiza los arribos y las partidas durante marzo o el primer trimestre de 2022. La Estadística de Turismo Internacional (ETI) indica que en el primer trimestre de este año arribaron al país 115.700 arribos de turistas no residentes, cifra que presentó un incremento interanual de 778,7 %.

Asimismo, precisa que en el primer trimestre se alcanzaron 322.800 llegadas de turistas no residentes y se registró un incremento de 611,4 % respecto del mismo período del año anterior.

Por su parte, Ezeiza y Aeroparque concentraron el 92,1 % de los arribos del trimestre, con una suba interanual de 556,9 %. Las salidas al exterior alcanzaron un total de 183,5 miles de turistas residentes, cifra que registró

un aumento interanual de 247,2%. En los tres primeros meses del año, estas salidas totalizaron 501.800 y acumularon una suba interanual de 195,3 %. El Aeropuerto Internacional de Ezeiza y el Aeroparque Jorge Newbery representaron el 91,1 % de las salidas de turistas residentes en el trimestre, con un incremento de 170,6 % respecto al mismo período del año anterior.

En marzo, el saldo de turistas internacionales resultó negativo en 67,8 mil para toda la vía aérea internacional. Por su parte, el saldo de turistas en el período enero-marzo fue negativo en 179,0 mil. En marzo de 2022, se estimó un total de 106,7 miles de llegadas de turistas no residentes, cifra que presentó un aumento interanual de 713,4 %. Las salidas al exterior totalizaron 166,9 miles de turistas residentes, lo que significó un incremento de 217,8 % con respecto al mismo mes del año anterior. Por lo tanto, el saldo resultó negativo en 60,2 miles de turistas internacionales.



Los turistas no residentes arribados al Aeropuerto Internacional de Ezeiza y al Aeroparque Jorge Newbery provinieron principalmente de Europa, 32 %; y Estados Unidos y Canadá, 20,7 %. Se registraron 2.343,3 miles de pernoctaciones de turistas no residentes, lo que implicó un crecimiento de 292,3 % con respecto al mismo mes del año anterior. La estadía promedio de los turistas no residentes fue 22 noches. La mayor estadía promedio se observó en Europa, con 33 noches; le siguió el bloque de países que conforman “Resto del mundo”, con 24,9 noches.