Alexis Simunovic, secretario de Turismo de El Calafate, habló con Mensajero sobre lo que dejó el Congreso de Agentes de Viajes y las oportunidades que se abren para el MICE en el destino.

El interés de los profesionales por conocer Santa Cruz superó ampliamente las expectativas en lo que fue una nueva edición del Congreso de Agentes de Viajes, que en esta oportunidad se celebró en El Calafate.

En ese sentido, Alexis Simunovic, secretario de Turismo del destino, dialogó con Mensajero al finalizar el acto de apertura del evento y se mostró muy conforme por los primeros resultados obtenido.

Acerca de las primeras conclusiones del evento, ponderó: “Siento una satisfacción enorme. Tuvimos más de 1200 inscriptos, con 500 ya estaba más que feliz. Cuando íbamos viendo cómo se incrementaba ese número, no lo podía creer. Sucedió muy rápido, todo se dio después de Semana Santa. Ahí fue cuando vivimos la mayor explosión de la gente que se iba anotando. Creo que hoy se respira esto de querer que el turismo salga adelante“.

Por otra parte, el funcionario destacó que el congreso significará un antes y un después: “Nos costó mucho que la gente crea. Pero, cuando se confirmó, ahí se comenzó a tomar dimensión de lo que era el congreso”. A su vez, remarcó: “Hay una gran cantidad de gente que no conoce la ciudad o que vinieron hace unos años y que no saben que ahora hay otro El Calafate. Es la oportunidad de mostrarles el destino, no sólo en la infraestructura y en la gastronomía, sino también en las excursiones, que es lo que más me interesa. Queremos que todos aprovechen para hacer las excursiones, las navegaciones y las experiencias”.

Con respecto a los segmentos que seguirá impulsando El Calafate, Simunovic precisó que su intención es potenciar el MICE: “Es una de las áreas que falta recuperar. Por eso vamos a estar participando en el MeetUp, eso significa que podemos organizar grandes eventos. De hecho, hablé con Fernando Gorbarán y me comentó que quizás el próximo evento en la ciudad lo organizan ellos”.

En este sentido, enfatizó: “El Calafate tiene la estructura para empezar de a poco con el turismo de reuniones y con viajes de incentivos. Es un destino muy interesante para venir a trabajar, pero también es ideal para disfrutar y pasarla bien”.