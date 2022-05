La compañía anunció que incorporarán experiencias adicionales por tiempo ilimitado, que se suman a las opciones disponibles en Galaxy’s Edge y en Tomorrowland.

En las últimas horas, Disney Destinations confirmó que sumarán algunas propuestas en los próximos meses, pero hay que estar atentos porque no estarán disponibles eternamente.

Por un lado, en Tomorrowland, retornará Hyperspace Mountainy podrá ser visitada hasta el 4 de julio. Una vez más, los viajeros podrán lanzarse a través del hiperespacio mientras esquivan furiosas peleas de perros durante esta aventura de alta velocidad.

Luego, podrán dar el salto a Star Tours: The Adventures Continue y viajar a bordo de un Starspeeder 1000 para un vuelo inolvidable a destinos legendarios en la galaxia de Star Wars. Dato curioso: ¡Star Tours está celebrando 35 años de aventuras galácticas este año!

Por su parte, en Star Wars: Galaxy’s Edge es posible vivir una aventura mientras los pasajeros se unen a una batalla culminante entre la Resistencia y la Primera Orden en Star Wars: Rise of the Resistance. El dato más que tentador es que podrán tomar el control de la nave más famosa de la galaxia a bordo del Millennium Falcon: Carrera de contrabandistas.

Además, por tiempo limitado, Tomorrowland contará con una muestra fotográfica para celebrar el set de la serie original de Disney+ en la galaxia de Star Wars. Los viajeros podrán sacarse una foto en una réplica del trono del palacio de The Book of Boba Fett. Cerca de allí se recrea el momento de la segunda temporada de The Mandalorian, cuando Grogu se conectó con la Fuerza en el antiguo templo Jedi en Tython.

Asimismo, a partir del 4 de mayo en Downtown Disney District, Star Wars Trading Post se ampliará para ofrecer productos adicionales. Los invitados también encontrarán más oportunidades para sacar fotos por tiempo limitado en el distrito, incluida una escultura de arena con el tema de Star Wars y más.

Además, se puede visitar The LEGO Store hasta el 4 de mayo para ayudar a un LEGO Master Builder a construir un modelo de Yoda de 8 pies de altura, en exhibición hasta el 8 de mayo. Los tiempos de construcción se publicarán diariamente.

También se pueden encontrar deliciosas ofertas temáticas de Star Wars en Downtown Disney District. Las opciones ue incluyen un Galaxy Caramel Macaron en Kayla’s Cake, un Light Classic Shake y un Dark Classic Shake en Black Tap Craft Burgers & Shakes, tarjetas de felicitación y productos Lovepop, calcetines temáticos en California Sole, productos temáticos en Pandora Jewelry y más.