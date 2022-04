La estadística también indica que la estadía promedio en el segundo mes de 2022 fue de 3 noches. Mientras que Patagonia y Buenos Aires encabezan el ranking.



En febrero de 2022, se estimaron 5,5 millones de pernoctaciones en establecimientos hoteleros y parahoteleros. Esto implicó un aumento de 92,1 % respecto al mismo mes del año anterior. Las pernoctaciones de viajeros residentes registraron un incremento de 84 % y las de no residentes, 1.286,5 %.



Estos datos se desprenden de la Encuesta de ocupación hotelera que mensualmente publica el Indec. En este caso, las cifras refieren a la situación que se vivió en el segundo mes de 2022.



El total de viajeros hospedados fue 1,8 millones y tuvo una variación positiva de 83,5 % respecto al mismo mes del año anterior. La cantidad de viajeros residentes subió 73,5 % y la de no residentes, 1.053,3 %.

El 93,6 % del total de los viajeros hospedados fueron viajeros residentes.

Las regiones que hospedaron el mayor número de viajeros fueron Patagonia, 424.654; y Buenos Aires, 327.062. La estadía promedio de los viajeros fue 3 noches, 4,7 % más que el mismo mes del año anterior. La región que presentó la mayor estadía promedio fue Buenos Aires, con 4,8 noches; seguida por la región Córdoba, con 3,5 noches.



Al hablar sobre las pernoctaciones de viajeros no residentes y la distribución por región de destino según sitio de origen, explica que se registraron 3,8 millones de habitaciones y unidades disponibles, 23,5% más que en febrero de 2021. Las habitaciones ocupadas sumaron 2,3 millones, con una suba de 92,5 % respecto al mismo período de 2021. La tasa de ocupación de habitaciones (TOH) fue 61,1 %.



Mientras que las plazas disponibles a nivel nacional sumaron 10,2 millones, 23,7 % más que en febrero de 2021. A su vez, las ocupadas totalizaron 5,5 millones y aumentaron 92,1 % interanual. La tasa de ocupación de plazas (TOP) fue 53,3 %.

Por último, resalta que la mayor TOH mensual se registró en la región Buenos Aires, con el 72,5 %; seguida por la región Patagonia, con el 72,2 %. Las regiones con mayor ocupación de habitaciones durante los fines de semana fueron Buenos Aires, 77,7 %; Patagonia, 76,0 %; y Córdoba, 72,2 %.

Según la categoría del hospedaje, la mayor TOH mensual correspondió a Hoteles 3 estrellas, apart hotel y boutique, en un 62,9 %; seguidos por Parahotelero, 62,8 %. Las categorías con mayor ocupación de habitaciones durante los fines de semana fueron: Parahotelero, 69,5 %; Hoteles 3 estrellas, apart hotel y boutique, 66,2 %; y Hoteles 4 y 5 estrellas, 65,1 %.