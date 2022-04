En los resultados de la encuesta de opinión pública de Flybondi, entre otros puntos, se destacó el impacto en el desarrollo económico, más allá del turismo.

Esta mañana, Flybondi presentó los resultados de la encuesta nacional sobre las aerolíneas low cost. La politóloga y fundadora de la consultora CIO Investigación, Cecilia Mosto, encabezó este encuentro virtual, ya que fue la encargada de llevar adelante el estudio. También estuvo acompañada de Lucía Ginzo, directora de Comunicaciones Corporativas de la compañía.

De acuerdo a lo que explicaron, la modalidad de la encuesta fue similar a un estudio de opinión que se hace para las elecciones y en el que se mide la intensión de voto. “Fue sobre el rol que tiene un servicio, una empresa o la actividad. No es una experiencia de usuario”, aclararon. De esta manera, hicieron hincapié en que lo que se buscó no fue que sus clientes dieran su apreciación sobre la empresa, sino más bien que, incluso pobladores de ciudades a las que no llega Flybondi puedan dar su apreciación sobre el rubro en general.



En este sentido, Mosto fue categórica al remarcar que notaron una mayor conciencia de parte de los encuestados sobre el impacto positivo que las low cost generan en las poblaciones. “Hay una percepción que crece con respecto a 2020 sobre lo que generan, más allá del turismo. No solo para el que antes no volaba, sino para la comunidad en general”, precisó.

En este sentido, comentó que al preguntar sobre esta cuestión, destacaron el peso que simboliza para quiénes tienen parientes y amigos lejos. “Son vulnerables desde lo emocional, ya que de otra manera no podrían viajar”, analizó. Y Ginzo agregó: “Es para resaltar la importancia para la ciudad como efecto multiplicador para el desarrollo de la actividad económica”.

Para el estudio se encuestó a 800 personas y el espectro fue amplio, se tuvo en cuenta por regiones, por género y por rango de edad. “El 90% reconoce que son importantes o muy importantes las low cost en cuanto a la generación de empleo, la conectividad y la inclusión (sumar oportunidades)”, detalla el informe.



La encuesta ya se había realizado en 2020 y en ese momento se había planteado la cuestión de El Palomar y la relevancia para los ciudadanos. En esta oportunidad, la cuestión giró en torno a la resolución que se tomó desde el Gobierno nacional para el retorno de las bandas tarifarias. Sobre este punto, el documento determina que 7 de cada 10 personas no están de acuerdo con la medida; y más de la mitad de todos los segmentos socioeconómicos la desaprueba.

Por último, otro dato relevante que se desprende de este estudio es que 8 de cada 10 encuestados piensan que el gobierno debería promover las low cost.