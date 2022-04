Durante la jornada de apertura de la cumbre del WTTC, la presidenta de la entidad se refirió a las expectativas que tienen para la actividad.

Hoy se desarrolló la conferencia inaugural de la 21ª Cumbre Global del WTTC que tiene lugar en Filipinas. La edición tendrá sitio hasta el viernes y proyectan que participen más de 1000 representantes del sector público y privado a nivel global, así como 30 delegaciones ministeriales como la de Estados Unidos, India, Japón, Sudáfrica y la Unión Europea, entre otras.

En este contexto, la presidenta del organismo, aseguró que en 2023 el sector estará llegando a los niveles de crecimiento registrados en 2019. Esto se debe, comentó, a que la cepa Ómicron y las restricciones en algunos países retrasaron la recuperación.

A su vez, puntualizó en que América Latina puede ser una de las regiones con mayores expectativas por el trabajo que han venido realizando. Asimismo, pidió a los gobiernos seguir avanzando en la vacunación, “que permitirá con más rápidos en la recuperación de la industria”.

Check out the highlights from today at #GSPhilippines! 🎬

👉 Join our virtual platform tomorrow, April 21st for the first day of unmissable live-streamed sessions and outstanding speakers: https://t.co/dRSDg9yb7e#RediscoveringTravel #TravelTuesday @TourismPHL @tpbphl pic.twitter.com/irS3IXzkWx

— WTTC (@WTTC) April 20, 2022