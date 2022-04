Hasta diciembre se desarrollará un torneo de golf en el país europeo que permitirá fortalecer el networking entre operadores extranjeros y destinos nacionales.

En el marco de la feria BIT Milán, el secretario ejecutivo del Instituto Nacional de Promoción Turística (Inprotur), Ricardo Sosa, encabezó la presentación del circuito de golf que se va a llevar adelante en diez ciudades italianas. Junto con él, estuvieron presentes el asesor de Turismo Deportivo, Ariel Donatucci; el director de All Star Agency, Mauro Bernardini; y el administrador de la empresa FSGP, Attilio Zorzan. Además asistieron autoridades del Consulado Argentino en Milán, representantes de la Embajada Argentina en Roma, Aerolíneas Argentinas y referentes del turismo de golf de Italia.

Luxury Golf Trophy 2022 – Race to Argentina, el desafío que propone la agencia de turismo de Italia All Star Agency tras establecer un histórico acuerdo con el Inprotur, impulsará la oferta de turismo de golf de Argentina a través un tour de diez fechas por distintas canchas de Italia. El plus será que los ganadores tendrán la posibilidad de conocer algunos de los mejores campos golfísticos de nuestro país.

“Es para nosotros un honor estar en Milán haciendo esta presentación. Cuando pusimos en marcha la puesta en valor de los productos turísticos de Argentina, sabíamos que el golf tenía y tiene un potencial enorme por todo lo que abarca la experiencia. Pero también éramos conscientes de que debíamos comunicarle al mundo todo lo bueno que podemos ofrecer. Por eso, estamos aquí para que los italianos y todos los turistas que deseen venir a Argentina sepan que a través del golf se puede amar un viaje excepcional”, dijo Sosa.

“Argentina hace un tour de golf en Italia y realmente es para celebrar y valorar. En Argentina el golf no es sólo una experiencia deportiva. Es jugar al golf y ver el Teatro Colón, comer la mejor carne del mundo, beber un exquisito Malbec o descansar en las Termas de Río Hondo, entre muchas opciones”, aseguró Donatucci.

Tras la exitosa alianza con el PGA Tour Latinoamérica, ahora el Inprotur redobla la apuesta y enfoca la promoción del segmento amateur en Europa, más precisamente, en Italia.

Luxury Golf Trophy 2022 – Race to Argentina comenzará el próximo sábado 24 de abril en el Franciacorta Golf Club. Luego, el calendario seguirá así:

7 de mayo – Cicolo Golf Torino La Mandria.

22 de mayo – Bologna Golf Club.

28 de mayo – Modena Golf & Country Club.

4 de junio – Golf Club Varese.

21 de agosto – Adriatic Golf Club Cervia.

24 de septiembre – Molinetto Country Club.

1 de octubre – Circolo Golf Ugolino.

8 de octubre – Golf Club Paradiso del Garda.

15 de octubre – Golf Club Monticello.

La gran Final Nacional será el viernes 28 y sábado 29 de octubre en el Circolo del Golf de Roma.

Desde el Inprotur aclararon que en todas las competencias, Argentina contará con un exclusivo espacio propio en el campo de golf, absoluta visibilidad de marca y exposición de productos nacionales. “Cada fecha le dará al país la posibilidad de posicionarse dentro del turismo de alta gama italiano y europeo, y además servirá para que, tanto jugadores como aficionados al golf y al turismo en general, conozcan a fondo los más de 300 campos de golf argentinos y toda la gran oferta que los rodea”, agregaron.

Los ganadores de cada torneo participarán de una gran final en un campo de golf de Argentina a fin de año. Además, Aerolíneas Argentinas será transportador oficial del evento.