El destino fue premiado por su estrategia de marketing y promoción para difundir la reactivación.



Los Adrian Awards son organizados por Hospitality Sales & Marketing Association International (HSMAI). Estos premios reconocen la excelencia en la publicidad hotelera, el marketing digital y las relaciones públicas en numerosos segmentos de la industria.

Entre los rubros que se incluyen se encuentran los hoteles, aerolíneas, líneas de cruceros, empresas de alquiler de automóviles, destinos, empresas de tarjetas de crédito y más.



En la última edición, celebrada la semana pasada en Boca Raton, el Convention & Visitors Bureau de Naples, Marco Island y Evergales fue reconocido con tres premios. Entre ellos se destaca el más alto: un Premio del Presidente por la campaña de marketing de recuperación del destino Only Paradise Will Do.

“Los ganadores son seleccionados por expertos de la industria y los medios de comunicación”, destacaron desde el destino.

Asimismo, explicaron que los premios del Presidente se entregaron a las mejores presentaciones en cuatro categorías de enfoque de 2021. En este contexto, el condado de Collier obtuvo reconocimiento por su presentación en la categoría evolución de la campaña de recuperación.

Las iniciativas ingresadas en la competencia de 2020 seguían siendo elegibles si la nueva presentación muestra cómo evolucionó la campaña, a medida que la industria avanzaba hacia la recuperación y las condiciones cambiaban.

Paul Beirnes, director ejecutivo de la entidad, destacó que se sienten honrados de ser reconocidos dentro de la industria entre los mejores destinos del mundo. “Es aún más notable por una campaña que no solo se creó en respuesta al posiblemente mayor impacto en la industria de viajes global, sino que también generó como resultado la recuperación del destino”, consideró.



Por último, explicó que la estrategia de ser ágiles y adaptables los guio durante la pandemia. “Este reconocimiento es un reflejo directo de ese trabajo, y este premio se comparte con todos nuestros socios de la industria y la comunidad”, afirmó.



Los premios del Convention Visitors Bureau de Paradise Coast:

Ganador del premio del Presidente (oro) por la evolución de la Campaña de Recuperación, Campaña de Recuperación Only Paradise Will Do.



Bronce

Bronce Publicidad: Campaña Publicitaria Only Paradise Will Do.

Publicidad: Televisión Only Paradise Will Do.



“El tema de la campaña Only Paradise Will Do buscó abordar las preocupaciones de los viajeros. Al tiempo que posicionaba la lujosa experiencia de Paradise Coast como un destino intransigente”, consideraron.

De esta manera, remarcaron que, aprovechando los amplios espacios abiertos y los atributos naturales distintivos con un compromiso con la seguridad, el mensaje reforzó auténticamente que el destino era el lugar ideal para visitar cuando los consumidores estuvieran listos para viajar una vez más.