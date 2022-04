Christophe Didier, Sales Vice President de Copa Airlines, dialogó con Mensajero horas antes de que oficializaran la “optimización” de su canal de distribución.

Hace unos días, Copa Airlines anunció a partir de septiembre estará en marcha Copa Connect. Dicha herramienta se presenta como una manera de descentralizar el canal de agencias de los clásicos GDS (ver nota).

Horas antes de la publicación de la noticia, Christophe Didier, Sales Vice President de la aerolínea, estuvo en Buenos Aires y conversó con Mensajero Turístico. La manera en que la guerra impacta en la actividad, la reactivación en la pospandemia y las estrategias que implementaron el último tiempo, fueron solo algunos de los temas que se abordaron.

“Yo creo que la pandemia nos hizo más humildes. Nos mostró su poder a pesar de la tecnología y demás herramientas”, analizó. A su vez, puntualizó: “Uno se da cuenta de que a los países que se cerraron, les cuesta más arrancar en lo referido al turismo”. En este sentido, en la primera parte de la conversación con medios de comunicación del trade argentino, hizo un repaso por el escenario de la actividad aerocomercial a nivel mundial y nacional.

Al respecto, Lorena Gasser, gerente de Ventas Interior de Copa Airlines en Argentina, también presente en el encuentro, comentó: “En el interno está en su mejor momento. En cambio, el corporativo y más de Buenos Aires es el que todavía le cuesta”. Asimismo, remarcó: “Ahora hay una nueva oportunidad para que venga el extranjero”.

Al referirse a lo que sucede a nivel global, Didier explicó que el último trimestre de 2021 fue rentable casi al nivel que antes de la pandemia. Pero, en este primer trimestre de 2022, aclaró que ya se ve que va a ser distinto. “Esto se debe a la variante Ómicron, y las cancelaciones por contagio de los pilotos y de los pasajeros. Hoy en día nadie sabe nada. Por eso digo que hay que ser humildes”, resaltó.

Sobre este punto, detalló que este tiempo tuvieron mucho más trabajo y además son menos. Además de que hay muchos frentes abiertos al mismo tiempo. Aunque, no dudó en asegurar que si bien el pasajero es menos paciente, “hacen de todo para mejorar el servicio”. “Tuvimos que adaptarnos de una forma dinámica. E incluso tecnológicamente. Tenemos que ser más proactivos para dar el servicio. Los últimos meses hemos repuntado en calidad de servicio. Lógicamente, porque hay menos cancelaciones”, consideró.

¿En qué situación está la malla de rutas en Argentina?

– Hay muchos trayectos exitosos porque hay una limitante en el número de frecuencias. En Buenos Aires estamos en las frecuencias que teníamos antes: tres diarios y siempre están llenos. Hemos empezado a operar tres desde Córdoba, cinco desde Rosario – cuando antes teníamos servicios diarios-, confiamos en que rápidamente volveremos a esa misma cantidad. En Mendoza estamos en cuatro vuelos semanales, antes de 2020 teníamos cinco. Nos gustaría llegar a siete y quisiéramos ayudar a recuperar el destino.

En este sentido, la gerente de Ventas Interior explicó que están trabajando de la mano de autoridades de turismo de la provincia para que lleguen más extranjeros. “El argentino quiere viajar, entonces no tuvimos que hacer mucho. Incluso, estaban esperando que llegara el vuelo y no quisieron venir a Buenos Aires. Si no que esperaron al arribo de nuestro servicio”, comentó. A fines de este mes, adelantó, estarán llevando a cabo una misión comercial en Panamá junto a pequeñas bodegas.

“Copa tiene la gran oportunidad de promocionar el receptivo, porque en el emisivo van llenos. El pasajero extranjero siempre piensa en entrar al país por Buenos Aires, entonces Copa ofrece la posibilidad de salir por Mendoza, Córdoba o Rosario. Asimismo, pensando en los cuidados que dejó la pandemia, les da posibilidad de transitar por pequeñas terminales”, indicó. A lo que Dieder, agregó: “Es el momento de promocionar Argentina”.

¿Hay posibilidades de que retorne el vuelo con Salta?

– No, por ahora. Estamos operando 65 de los 80 destinos. Aún no retomamos los que tenían pocas frecuencias y que el costo de operar es un poco más alto. Porque hay que dejar la tripulación más tiempo en tierra o dos tripulaciones en un vuelo. Y ahora es complicado cuando estamos necesitando recursos humanos. En enero, por ejemplo, nunca hubiésemos pensado que tendríamos que cancelar vuelos porque no había pilotos.

De la cita también participó Christian Rodríguez, gerente regional interino por el Mercosur, quien resaltó que la pandemia demostró la importancia que tiene el turismo en las económicas regionales. “Hay una suma de factores que influyen en la toma de decisiones”, aclaró.

Retomando la cuestión de la ruta con Salta, Didier puntualizó en que les consume muchos recursos. “Preferimos no volar a los destinos que tienen pocas frecuencias. Es mucho más eficiente hacer vuelos diarios. No es que no queremos, sino que estamos en época de recursos escasos”, analizó.

Asimismo, relató que siempre están en contacto con el Gobierno. “Las conversaciones se mantienen porque ya estamos al tope en lo que tiene que ver con frecuencias desde Buenos Aires. El acuerdo bilateral no nos permite volar más de lo que ya tenemos desde Ezeiza. Nos gustaría poder modificar eso”, acotó.

¿Con qué equipos están operando las rutas nacionales?

– Los vuelos a Buenos Aires, cuando retomamos, pensamos que nos alcanzaba con el Max. Pero se recuperó rápido y ya estamos con tres diarios. Creemos que en julio ya vamos a operar con Max los tres.

Por eso, la intensión es que Buenos Aires, Montevideo, Los Ángeles, San Franscisco y San Pablo, que todos sean con el Max.

Gasser, por su parte, agregó que hay un cambio en el interior del país en lo que tiene que ver con que en la prepandemia no se elegía tanto la Clase Ejecutiva cómo ahora. “A pesar de que el corporativo aún no representa lo que antes, hoy estamos en un 30 % y antes era el 15 %. Hay un cambio de comportamiento del mercado”, consideró.

Siguiendo con esta línea, Didier hizo una aclaración; “Los MAX nuevos tienen una nueva configuración en Business con 12 asientos en lugar de 16. Para aquellos mercados que no llegan a llenarlo”. De acuerdo a la información que brindó, ya está operativo en Santiago de Chile y en Río de Janeiro. Actualmente, la compañía tiene casi 20 máquinas de este modelo, y aún faltan que les entreguen 54 de los 71 que pidieron a Boeing.

Por otro lado, se refirieron al Panamá Stopover. Esta opción permite que con el mismo precio de un pasaje visitar dos destinos, es decir, el punto final del viaje y Panamá. “Solo se pagan los impuestos. Se pueden quedar entre 1 y 7 días”, aclararon.

Finalmente, Rodríguez hizo hincapié en que los agentes de viajes se han sentido muy acompañados por la gran presencia del equipo humano. “Además, han sentido el acompañamiento con este regreso paulatino, pero seguro, de vuelos. Ser una compañía tan consistente, ha hecho que los clientes se vuelquen más a vender copa”, subrayó.

Por último, Dieder comentó que por octavo año consecutivo son la aerolínea más puntual; y que este año se cumplen los 75 años de Copa Airlines y 15 del arribo a Córdoba.