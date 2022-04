El Inprotur y el Gobierno de Santiago del Estero celebraron el impacto positivo de la competencia, tanto en el turismo como en las economías regionales.



La fecha argentina del Moto GP, que se llevó a cabo este fin de semana en Termas del Río Hondo, es impulsada por el Inprotur y por el Gobierno de Santiago de Estero.

El gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora; y el secretario ejecutivo del Instituto Nacional de Promoción Turística (Inprotur), Ricardo Sosa; junto al CEO de Dorna Sport, Carmelo Espeleta; y el promotor de OSD, Orly Tarranova, participaron de la conferencia de prensa realizada la mañana del sábado en el Autódromo Internacional Termas de Río Hondo.

En este marco, Zamora resaltó el impacto económico que tiene la competencia en la ciudad, en Santiago Capital y también en Tucumán. En particular, el funcionario se refirió a la llegada de miles de turistas de distintas partes del mundo que arribaron para disfrutar del evento. Asimismo, agradeció al Gobierno nacional por su acompañamiento y también a Ezpeleta por elegir nuevamente esta plaza para uno de los acontecimientos deportivos más grandes del planeta. “Estamos demostrando que utilizando el turismo y el deporte de manera inteligente se pueden obtener resultados importantes, y queremos seguir haciéndolo”, finalizó.



Por su parte, Sosa resaltó que una vez más Argentina alberga una competencia deportiva de carácter internacional. Vale remarcar que por séptima vez se realiza en el Autódromo Internacional Termas de Río Hondo. Es más, desde la primera edición del Moto GP hasta ahora, la ciudad tuvo un crecimiento exponencial que se ve reflejado en la multiplicación de plazas hoteleras, en servicios e infraestructura a partir de una inversión planificada y pensada para el desarrollo del turismo como estrategia de crecimiento.

“Fueron dos años en los que la provincia ha trabajado intensamente para mantener el posicionamiento y la promoción de este gran evento internacional”, consideró Sosa. Siguiendo en esta línea, Ezpeleta destacó que “la pandemia le ha sentado bien a Termas” y “que está mucho mejor”. “Estamos muy contentos en regresar a la Argentina”, afirmó.

Para finalizar, Terranova, titular de OSD, la empresa organizadora del Moto GP de Argentina, no dudó en afirmar que las expectativas con respecto a la vuelta de la competencia a Las Termas de Río Hondo fueron superadas ampliamente. “La ciudad está colmada, los servicios y su infraestructura están cada vez mejor y la concurrencia masiva de turistas de distintas partes del mundo y del país es más de lo que esperábamos”, dijo

Cabe destacar que el destino Termas de Río Hondo rompe la estacionalidad, ya que recibe miles de turistas nacionales e internacionales que gastaran 20.000 pesos por noche durante 4 días en hotelería, comida, movilidad y otras compras, sin contabilizar el gasto de traslado y entradas.

En tanto, el gasto promedio de pilotos, organizadores y prensa internacional ascenderá a 120.000 pesos en 6 días de estadía. El principal emisor son turistas de Brasil, Chile, Bolivia, Colombia y Ecuador. Durante la estadia se registró el ingreso a la ciudad de unos 60 mil vehículos y más de 50 vuelos entre comerciales, privados y charters.

OCUPACIÓN:

Hoteles 5 y 4 * al 100% (jueves, viernes, sábado y domingo)

Hoteles 3* 95% (jueves, viernes), y 100% (sábado y domingo)

Hoteles 2 y 1* 97% (jueves, viernes), y 100% (sábado y domingo)

El Gran Premio de la República Argentina de Moto GP se corre por 7.ª vez en la ciudad de Termas de Río Hondo, Santiago del Estero. La carrera, válida por la tercera fecha del calendario 2022 para las tres categorías MotoGP, Moto 2 y Moto3 en el renovado circuito internacional Termas de Río Hondo, considerado el más moderno, veloz y seguro de Latinoamérica. Además, han sido mejoradas las zonas de hospitalidad, remodelacion de los boxes, nuevos paddocks y la construcción de una moderna sala de prensa, con pintura y reacondicionamiento general, para una óptima presentación del Autódromo. El Museo del Autódromo también reabrió sus puertas luego del receso y es una de las atracciones del fin de semana. El MotoGP tiene una cobertura televisiva global de gran impacto, con 6400 horas en más de 207 países y la presencia de 500 medios internacionales acreditados.

