Matías Lammens dio precisiones sobre el momento en que estará en funcionamiento el programa y la manera en que se va a presentar.

Previaje se convirtió en el estandarte de la gestión del ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens. Luego del escepticismo de la primera edición y el rotundo éxito de la segunda versión, se esperan las modificaciones o incorporaciones que tendrá la tercera etapa. Hace tiempo se viene hablando de que los privados, principalmente, pedían que se realicen algunos ajustes.

Durante la apertura de la Feria Internacional de Turismo de América Latina, que tuvo lugar en Buenos Aires en diciembre pasado, el funcionario había confirmado que buscaban que el programa quedara como una política de Estado.

Para eso, anunció que el Previaje iba a formar parte de un proyecto de ley. Por eso hay tanta expectativa sobre cómo reaccionará el Congreso nacional ante la iniciativa. Hay quienes dicen que contaría con el aval y el impulso del presidente de la Nación, Alberto Fernández. Incluso, en la inauguración de las Sesiones Legislativas de este año, el mandatario resaltó el éxito del programa (ver nota).

En las últimas horas, en el marco de la Asamblea Anual del CFT, el funcionario adelantó a los medios de prensa presentes en el lugar que con la tercera edición van a tratar de fortalecer a la industria. “Queremos que un extranjero que invierte en el país o los prestadores turísticos que ya tenemos en Argentina tengan la posibilidad de una facturación medianamente acorde durante el año. Eso va a fortalecer al sector. Además va a seguir generando empleo. Queremos que se siga desestacionalizando la actividad”, apuntó.

En este sentido, remarcó que al revisar las cifras de los últimos meses en lo que tiene que ver con puestos de trabajo generados, tanto hotelería como gastronomía encabezan ese ranking. “Me parece que es un buen dato y quiere decir que estamos haciendo las cosas bien”, afirmó.

Además, el ministro separó lo que es la iniciativa de que el Previaje salga por ley del lanzamiento en sí de la tercera edición del programa. “Para que quede como política de Estado sí necesitamos la ley, pero para la próxima versión podemos hacerlo desde el ministerio como seguramente va a ocurrir”, puntualizó.

Al hablar sobre los fondos que se utilizarán para esta apuesta, explicó que será un Previaje “importante”: “No sé si tanto como el del año pasado, porque va a ser a contratemporada, pero también será con un monto grande”. Aunque aclaró que aún no está definido, porque al no estar establecido el presupuesto nacional para 2022 no pueden tomar la determinación.

Lo que sí confirmó es que para la primavera 2022 habrá un Previaje 3. Con respecto a los sitios que se incluirá en esta edición, explicó que no tendrá tanto que ver con destinos emergentes, sino más bien con contraestacionalidad.