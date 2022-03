La oposición presentó una iniciativa para que las pequeñas y medianas empresas contraten empleo joven. A cambio, recibirán incentivos fiscales.

Más trabajo joven es el nombre del proyecto de ley que presentó el diputado por la provincia de Buenos Aires de Juntos por el Cambio, Diego Santilli.

Algunos detalles del documento fueron anunciados la semana pasada durante una visita del legislador a La Plata. El recorrido por el Parque Industrial lo realizó junto al intendente Julio Garro y a Miguel Ángel Pichetto.

En líneas generales, el proyecto busca que las pymes que contraten empleados de entre 18 y 35 años, inclusive, estén eximidas en un 100 % de las cargas patronales. El documento detalla que el beneficio debe mantenerse durante cinco años, que es lo que tiene que durar el contrato.

“Cada vez son más los chicos y chicas que se van afuera a buscar las oportunidades que no encuentran en nuestro país. Eso tiene que cambiar”, remarcó Santilli.

Condiciones para las empresas

De convertirse en ley, las pymes que quieran participar del programa deberán cumplir con una serie de requisitos:1. Estar inscriptas regularmente en los organismos nacionales, provinciales y municipales de carácter tributario y de la Seguridad Social.2. No registrar obligaciones previsionales de pago líquidas y exigibles.3. No estar incorporados en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) de la Ley 26.940.4. No haber efectuado despidos en un periodo no inferior a los seis meses a la fecha de lanzamiento de cada etapa del programa.5. No sustituir trabajadores vinculados con un contrato laboral por beneficiarios de este programa.6. Haber obtenido el certificado pyme vigente a la fecha de la solicitud delbeneficio.7. Permitir a los beneficiarios usar las instalaciones para procesos de capacitación y entrenamiento.8. No producir sustituciones de personal bajo cualquier figura o el cese como empleadora o empleador y la constitución de una nueva figura como tal.

A su vez, el proyecto de ley contempla que los salarios no deben ser inferiores a los acordados en los convenios colectivos de trabajo. Tampoco podrán reducir su planta. Por último, explica que podrán tomar como pago a cuenta del Impuesto a las Ganancias, por un plazo máximo de 24 meses no prorrogables, un monto equivalente al salario mínimo vital y móvil por cada empleado a través de la AFIP.

En la campaña me comprometí a laburar para que haya más trabajo para los pibes y menos impuestos para las pymes. Esta semana presenté el proyecto de ley “Más Trabajo Joven”.



👉🏻 https://t.co/raTQm2FEfU pic.twitter.com/Zh03XKbLBj — Diego Santilli (@diegosantilli) March 27, 2022