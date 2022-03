Leonardo Schey, presidente de la cámara de turismo local, habló con Mensajero sobre las oportunidades que tiene el empresariado en la temporada otoño-invierno.

La Cámara Entrerriana de Turismo (CET) apuesta a un otoño con buenos precios y calidad para potenciar destinos y prepararse para recibir al turismo internacional.

En este contexto, Leonardo Schey, presidente de la entidad, conversó con Mensajero Turístico. En la charla se refirió al termalismo, la amabilidad de su gente y la proximidad como claves para atraer visitantes a la provincia.

Al mismo tiempo, el empresario criticó a quienes están a cargo del área en el sector público, a quienes tildó de “no estar a la altura de las circunstancias”. “Se necesita versatilidad en los cambios”, sostuvo.

¿Qué propuestas y promociones están evaluando para este momento del año en la provincia?

– Tuvimos una gran temporada en la que el liderazgo del turismo provincial fue de la mano de los intendentes y el sector privado, a través de los dirigentes de la Cámara Entrerriana de Turismo. Gracias a esta combinación, desde los municipios pusieron en valor cada atractivo local. Es así que se fueron dejando a los destinos en óptimas condiciones de infraestructura. Por otro lado, el empresariado pudo seducir a turistas frecuentes y no frecuentes con un mercado variado. Incluimos ofertas tentadoras, con la excelencia en servicios y la cordialidad que nos caracteriza a los entrerrianos.

De cara a la temporada que nos adentramos, seguiremos propiciando este binomio (CET/MUNICIPIOS) y cuidando precios. Buscamos ser competitivos y trabajar para que los visitantes elijan lugares habilitados, homologados y seguros.

También es importante destacar que Entre Ríos se encuentra entre los destinos de otoño-invierno con más propuestas. La cercanía y calidez de su gente, los servicios y el termalismo hace de una conjunción de valores que la gente pueda elegirnos en términos de 72 horas. Y eso hace que puedan regresar varias veces en el año.

¿Cómo evalúas la idea de un Previaje 3? En ese caso ¿A qué destinos debería apuntar?

Desde la primera edición celebramos esta herramienta. El segundo tuvo mejor difusión y por consiguiente éxito, porque también se generó confianza y flexibilidad. Para la tercera versión consideramos que le falta trabajo objetivo en campo, puesto que hay provincias que entran en una estacionalidad importante.

Por eso es que solo trabajan con escapadas y hoy no alcanza, debemos recuperar tiempo perdido. El pueblo de Entre Ríos en su totalidad necesita ser parte de este programa.

La información que hay hasta el momento es que no sería como las ediciones 1 y 2, sino que apuntaría a destinos emergentes y para temporadas bajas, y de esa forma ayudar a dar resultados concretos. Creemos que puede ser positivo en la medida que tenga una mirada Federal. Más que nada pensando en aquellos destinos que no cuentan con vuelos y que son difíciles de llegar. De esa forma se incentivaría.



¿Cómo analiza el desempeño del empresariado turístico en el litoral y pospandemia?

– Lo veo comprometido y con gran responsabilidad. Estamos haciendo gran foco y poniendo énfasis en ofrecer un destino seguro en materia de bioseguridad sanitaria.

Fuimos por la recuperación de las economías regionales. Mostramos al mundo que el motor de arranque de la economía es el turismo.

Nuestro empresariado tuvo siempre aptitud, destreza para acomodar las empresas. Además de la versatilidad de cambio y mucho amor y confianza de seguir apostando a la actividad, básicamente. Pero debo decir que hay bronca porque nuestro Gobierno provincial no estuvo a la altura de las circunstancias.

¿Cuáles son las oportunidades y desafíos que se le presentan?

– Como te dije antes, hemos aprendido que ahora es día a día. Una oportunidad es la cercanía con grandes centros emisores. La fortaleza es la rica y variada oferta que logramos durante la pandemia. No nos quedamos quietos y fue ahí donde sacamos diferencia.

Uno de nuestros desafíos es lograr que se conforme el Ente Mixto de Promoción (ver nota). Mientras no se dé esta herramienta, se va a seguir cometiendo los mismos errores. Buscamos ser eficientes en la gestión en los presupuestos.

El gran desafío que en lo personal me he puesto es mostrarnos al mundo como un destino termal. Lo hago público desde la CET propusimos crear la marca Termas Argentinas. Es decir, prepararnos para un turismo internacional no solo vecino, sino europeo.