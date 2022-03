Los propietarios de las empresas volvieron a pedir que se prorroguen los vencimientos que caducaron desde que empezó la pandemia.



A casi dos años de haberse iniciado el conflicto entre los dueños de las empresas de transporte turístico y el Gobierno, el reclamo tiene un nuevo capítulo.

Los titulares volvieron a cortar el tránsito, esta vez en Bolívar y Diagonal Sur. A diferencia de los episodios anteriores en los que movilizaciones se habían quedado en 9 de Julio y San Juan, esta vez la protesta se inició en ese cruce, pero luego se trasladó a la zona cercana a Plaza de Mayo.



El reclamo sigue siendo el mismo. “No queremos plata, no queremos subsidio. Lo único que queremos es que las unidades se prorroguen dos años más con una VTV cada dos meses. Para que sientan que va a seguir el control y que se vea que tenemos las unidades en condiciones”, apuntó uno de los voceros. Hay que recordar que estos micros tanto en 2020 como en gran parte de 2021 no estuvieron en funcionamiento.



“Acá nos quedamos hasta que nos respondan algo positivo de todo lo que nos prometieron durante dos años”, explicaron. En líneas generales, apuntan al acuerdo que en junio de 2021 habían alcanzado con Fernando Chino Navarro, secretario de Relaciones Parlamentarias e Institucionales de la Jefatura de Gabinete; y Alejandro Storello, director nacional de Transporte Automotor de Pasajeros. En este marco se había confirmado que los micros iban a tener dos años más de antigüedad (ver nota).



Hace unas horas volvieron a ser recibidos por el Gobierno nacional, en particular por el director de Planificación de la Nación y con parte de jefatura de Gabinete. “Los proyectos están, pero no hay nada fehaciente”, fue la conclusión del encuentro.

Por lo tanto, los manifestantes explicaron que se mantendrán en el corte: “Nos piden que tengamos una reunión con Storello (hoy solo estaba su asesor). Vamos a esperar acá a que nos den una solución”, afirmaron.