Durante el encuentro se destacó la importancia de la cultura para la provincia. “La trabajamos entendiendo que es identidad, formación y trabajo”, sostuvo Claudia Grynszpan.

En la Casa de San Juan en Buenos Aires, representantes de la cultura provincial encabezaron el acto en el que se dio a conocer la programación de la sexta temporada del Teatro Bicentenario, que abarca danza, conciertos, ópera y espectáculos especiales. Encabezaron el encuentro Claudia Grynszpan, ministra de Turismo y Cultura; Virginia Agote, secretaria de Cultura; y Silvana Moreno, directora general y artística del teatro.

Al momento de tomar la palabra, Grysnzpan señaló que “más allá de la pandemia, el presupuesto de la cultura nunca se tocó”. Asimismo, añadió: “Se sigue profundizando la cultura porque la entendemos como un constructor social y la trabajamos entendiendo que es identidad, formación y trabajo”.

“El Teatro del Bicentenario está planteado desde su comienzo como un espacio federal y de formación. Esta acción no sólo es para San Juan sino para las provincias vecinas, desde donde llegan chicos y chicas para participar de las audiciones. Cuando hablamos de formación, también incluimos a la comunidad, ya que tiene la posibilidad de ver una obra, conocer la ópera y formarse en cualquiera de los géneros que quizás antes no era posible porque no existía esa oferta”, sostuvo la funcionaria.

Por su parte, Virginia Agote señaló: “Que podamos estar anunciando esta temporada no es casualidad. Es producto de una política cultural que tiene que ver con muchísimos años de planificación. Para nosotros es un orgullo, pero no solamente para San Juan, sino para el país”.

“San Juan se ha convertido en un faro de cultura regional y nacional y no solamente se demuestra por la cantidad de gente que participa en nuestras producciones de gran calidad, sino también en la posibilidad de que nuestros artistas puedan trabajar en la provincia con la mejor calidad”, sumó al respecto.

A lo largo de su construcción, el Teatro del Bicentenario, inaugurado en 2016, siguió los más altos estándares de aptitud acústica y se utilizó los mejores materiales existentes para cumplir con este objetivo. En este contexto, posteriormente, se difundió los resultados, premios y objetivos cumplidos durante su corta e intensa trayectoria plasmada durante los cinco años del coloso cultural.