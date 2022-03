Mensajero recopiló la información emitida por cada uno de las autoridades de los principales destinos del mundo.

Un viejo dicho reza que “cada maestro tiene su librito”. Esta filosofía se aplica también a un contexto en el que las nuevas variantes de COVID-19 y los diferentes avances en los procesos de vacunación reinan en el mundo entero. En ese sentido, las restricciones y los requisitos de ingreso para los turistas son tan diversas como la coyuntura sanitaria de cada país.

Es por eso que en todo momento (y sobre todo en los días previos a emprender un viaje) es necesario tener presente qué es lo que van a solicitar las autoridades nacionales a sus visitantes. A continuación, el detalle de los requisitos de ingreso de los principales destinos turísticos del mundo.

Brasil

Los extranjeros que quieran ingresar por vía aérea deberán presentar ante la aerolínea responsable del vuelo: un test PCR negativo realizado a más tardar dentro de las 72 horas previas al embarque; o bien, un test de antígeno hecho en las 24 horas anteriores a ingresar al país, aunque ninguno de los dos será requerido a menores de dos años.

Además, se deberá presentar la Declaración de Salud del Viajero (DSV), aceptando las medidas sanitarias que deben cumplirse durante el período en el país, que tendrá que completarse dentro de las 24 horas anteriores al momento del embarque.

Por otra parte, será requisito exhibir el certificado de vacunación con inmunizadores aprobados por la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria, por la Organización Mundial de la Salud o por las autoridades del país donde fue inmunizado el viajero. La última dosis deberá haberse aplicado al menos 14 días antes de la fecha de ingreso al país.

Chile

Quienes ingresen al país deberán presentar resultado negativo de PCR, cuya toma de muestra no puede tener una antigüedad mayor a 72 horas.

Los menores de dos años quedan exceptuados de este requisito. Además, es necesario presentar una Declaración Jurada, que se realiza de forma electrónica y hasta 48 horas antes del embarque. En este formulario deberá adjuntar el resultado del PCR negativo y seguro médico de viaje. Por último, debe contar con un seguro médico que cubra los gastos que pudieran ocasionar la asistencia médica, atención hospitalaria y repatriación.

Quienes estén vacunados, deberán someterse a un examen para detección de COVID-19 (PCR o antígenos) al ingreso al país. Hasta que reciba el resultado negativo de este examen, deberá cumplir cuarentena en un domicilio reportado en la Declaración Jurada.

Colombia

Extranjeros no residentes que ingresen al territorio deberán presentar certificado de vacunación electrónico o físico con esquema completo, con segunda dosis colocada 14 días antes del viaje; o bien incompleto (o con el plazo incumplido luego de la segunda dosis) si se presenta PCR negativo con prueba tomada en un máximo de las 72 horas previas al embarque. Cabe mencionar que quienes no estén vacunados no podrán ingresar al país.

Cuba

Todos los viajeros (excepto los turistas que viajan a través de agencias y operadores turísticos de Ucrania, Polonia, Canadá y Rusia) deben presentar cartilla de vacunación completa, con excepción de los menores de 12 años, o personas que tenga una condición médica certificada que impida la vacunación. Además, deben contar con el resultado negativo de un PCR realizado como máximo 72 horas antes del viaje.

Estados Unidos

El país norteamericano está abierto únicamente a los pasajeros que se encuentren totalmente vacunados, siempre y cuando sean mayores de 18 años. Asimismo, quienes ingresen al territorio tendrán que haber completado el Sistema Electrónico de Autorización de Viaje (ESTA) en las 72 horas previas a la llegada.

México

Recientemente, el país dejó de imponer restricciones de ingreso para los viajes en avión, aunque los visitantes provenientes de países afectados por el COVID-19 serán examinados y deberán cumplir con la cuarentena obligatoria en caso de considerarse necesario.

Sin embargo, para quienes lleguen desde Argentina las restricciones son un tanto más flexibles: no es necesario presentar el resultado negativo de una prueba PCR o de antígenos al ingresar. Asimismo, tampoco es obligatorio cumplir con una cuarentena.

República Dominicana

Los argentinos que ingresen al país no necesitan presentar una prueba de COVID-19 negativa a su llegada a la República Dominicana, ya que en los aeropuertos y otros puertos de entrada realizarán una prueba rápida y aleatoria a un porcentaje de pasajeros, y a todos aquellos que presenten síntomas, a su llegada (salvo a menores de 7 años, así como también quienes cuenten con certificado de vacunación o prueba PCR o antígeno negativa tomadas dentro de las 72 horas previas). Los pasajeros que presenten síntomas o cuyo resultado de prueba sea positivo serán aislados y atendidos en los lugares autorizados.

Alemania

Las personas que cuentan con el esquema completo con vacunas autorizadas por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) (o con equivalentes a las mismas utilizadas en terceros países) pueden entrar a Alemania desde Argentina. Sin embargo, quienes no se encuentren inmunizados o tengan el esquema incompleto deberán presentar un resultado de PCR negativo.

Francia

La prueba de un certificado de vacunación completa se vuelve suficiente para arribar a Francia, independientemente del país de origen. Asimismo, para los viajeros no vacunados se mantiene la obligación de presentar un test negativo, pero se levantan las medidas a la llegada (como la prueba negativa y el aislamiento) cuando proceden de países de la lista “verde”, en la que recientemente fue incluida Argentina.

España

Los pasajeros deben presentar un certificado de vacunación completa que demuestre que fueron inmunizados entre los 14 y los 270 días previos al ingreso al territorio. Las vacunas aceptadas son AstraZeneca, Covaxin, Covishield, Covovax, Janssen, Moderna, Nuvaxovid, Pfizer y Sinovac; además, se aceptan otras en caso de que la dosis de refuerzo sea de alguna de las anteriores.

Para entrar al país, hay que contar con una prueba rápida de antígenos negativa realizada dentro de las 24 horas previas a la llegada, medida que no aplica para menores de 12 años.

Reino Unido

El avance en el proceso de vacunación derivó en que, a partir del viernes 18 de marzo, el Reino Unido eliminara todas las restricciones de viaje internacionales relacionadas al COVID-19. De esta manera, ya no es necesario completar el formulario de localización de pasajeros, además de que no es necesario realizarse la prueba PCR a los pasajeros no vacunados antes del viaje ni tras el arribo. Incluso, tampoco se deberá presentar certificado de vacunación.

Italia

Desde el 1.° de marzo, se eliminaron las listas de Países y se unificaron las normas que regulan el ingreso al territorio nacional. De esta manera, la entrada en Italia se autorizará previa presentación del Formulario de Localización de Pasajeros (PLF) en formato digital o en papel y del Pasaporte de Vacunas Covid-19 o cualquier otro certificado de vacunación equivalente reconocido.

Sólo en caso de no presentar alguna de las certificaciones anteriores, el viajero será sometido a una cuarentena de cinco días y obligado a realizar una prueba PCR o de antígenos al final de este período.

Emiratos Árabes Unidos

Argentina se encuentra dentro de los países a los cuales se les permite el ingreso al territorio, aunque deberán contar con un seguro médico y deberán decargar y registrarse en la app COVID-19 DBX antes de embarcar.

Para ingresar, se debe presentar una prueba PCR o RT-PCR negativa realizada como máximo 48 horas antes de la salida del vuelo hacia los Emiratos Árabes Unidos, que deberá estar en árabe o inglés y ser emitido por un laboratorio acreditado por el país de salida. Otra opción es contar con un certificado de recuperación de COVID-19 con un código QR emitido como máximo un mes antes de la salida.

Turquía

Los viajeros que demuestren haber sido vacunados de manera completa en un plazo máximo de 14 días antes del ingreso al país no tienen que someterse a una cuarentena. En caso de no estar inmunizados, deben presentar una prueba PCR negativa realizada en no más de 72 horas previas a la llegada o una prueba de antígenos nagativa dentro de las 48 horas anteriores al ingreso al país. También está la posibilidad de mostrar un certificado de recuperación de COVID-19 emitido en un plazo comprendido entre los seis meses y los 28 días anteriores a la entrada al territorio turco. Estos requisitos eximen a menores de 12 años.

En caso de presentar PCR positivo o síntomas, los visitantes deberán cumplir con una cuarentena mínima de 14 días.