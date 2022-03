“Estamos muy emocionados de volver a encontrarnos”, sostuvo Claudio Manibesa, presidente de la asociación, en un diálogo con Mensajero. Además, se refirió al desafío que tiene el sector los próximos meses.



CORRESPONSAL EN EL LITORAL

Luego de dos años interrumpidos por la pandemia de coronavirus, la Asociación Rosarina de Agencias de Viajes (ARAV) organizó este 15 de marzo un nuevo Worshop. Esta edición es la número 67 y allí agencias, empresarios y destinos turísticos confluyeron para mostrar sus propuestas y seducir al viajero con la temporada de otoño.



En dicho marco, Claudio Manibesa, presidente de la asociación, dialogó con Mensajero Turístico. El dirigente, a través de un discurso muy emotivo, dio lugar a la presentación del evento y manifestó un gran entusiasmo de la industria turística ante la presente reactivación. “Soy un convencido de que este tipo de eventos se hace por el trabajo en conjunto entre las agencias, la parte gubernamental y las secretarías de turismo, y creo que es el camino en el que vamos”, explicó.



¿Cuántas empresas están presentes en el workshop?

Hoy tenemos más de 70 expositores, entre agencias de viajes, compañías aéreas y destinos de todo el país. Luego de tanto impedimento económico, solo me queda agradecer el acompañamiento del sector para retomar las riendas de cómo seguir adelante.

Por otro lado, hay que destacar que este evento nuclea no solamente a operadores locales, sino que vinieron colegas de otras provincias, inclusive secretarías de turismo de localidades vecinas. ARAV tiene en este momento 200 agencias asociadas, la mayoría de dichas empresas son de Rosario y del Gran Rosario. Nosotros históricamente tuvimos ese número, por lo tanto, esto tiene una lectura altamente positiva, ya que no muchas han quedado en el camino.



En este renacer del turismo, ¿Cuáles fueron los factores claves de la reactivación?

Dimos realmente un gran paso, y sorteamos un gran escalón en este último tramo de la temporada de verano, impulsados por un montón de factores que se generaron desde la parte del estado, como fue el Previaje; eso traccionó en forma positiva. La imposibilidad que tenían los pasajeros de viajar al exterior hizo que muchos se vuelquen a vacacionar en Argentina. Este primer paso lo dimos y con creces, de hecho fue una de las mejores temporadas de los últimos 10 años de turismo interno en el país. Ahora tenemos un segundo desafío y es que los destinos argentinos se posicionen de manera continua, porque, no olvidemos que los pasajeros de esta región del país están muy acostumbrados de viajar al exterior, sobre todo al Caribe, Estados Unidos y Europa. Creo en lo personal, y espero no equivocarme que lo peor ya pasó. Ahora tenemos que seguir trabajando cada día más.



Hablando del mundo: ¿Consideras que el desembarco de Copa Airlines en Rosario significa un puntapié inicial de la conectividad con el mundo?

Para mí es fundamental el desarrollo de viajes y de compañías en la ciudad. El turismo no va en una sola dirección, es algo totalmente dinámico. Para eso estamos en total contacto con la Secretaría de Turismo de Santa Fe, con Alejandro Grandinetti tratando de gestar un montón de operaciones de cara al futuro para tentar a compañías aéreas que vengan a la ciudad o reforzar las que hoy están operando en el aeropuerto.

Es muy importante entender que el turismo va en dos direcciones.