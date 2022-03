El grupo hotelero organizó un cocktail-buffet para agasajar a las mayoristas que venden la cadena en Argentina y comunicar las últimas novedades.

Como parte de las actividades de la Semana Iberostar, Joao Abegao, director de Ventas para Latinoamérica; Yoanki Jesus Nieves Rodriguez, director de Marketing para Latinoamérica; Héctor Alvarez, director de Desarrollo Comercial de Argentina; Charly Lorgueilleux, Business Davelopment Manager para Argentina; y Romina Manso, Key Account Manager (KAM) del mercado Argentina, presentaron las novedades de la cadena hotelera en Jano’s Puerto Madero.

Entre los invitados más importantes que asistieron al evento se destacaron Aero, All Seasons, Almundo, Delfos, Eurovips, Havanatur Argentina, Juan Toselli, Juliá Tours, Logan Travel, Ola Mayorista de Turismo, Piamonte, Top Dest, Tower Travel, Trayecto Uno, TTS Viajes y Siga Turismo.

“La Semana Iberostar será hasta el 24 de marzo. Incluirá ofertas en hoteles de República Dominicana, México, Cuba, Brasil y Jamaica. Los descuentos llegarán a un máximo de hasta un 45 % y un niño gratis en algunas propiedades. Se respetarán los Resort Credits, y como incentivo para los agentes se brindará una triple puntuación en Star Agents a todas las reservas ingresadas en ese período”, explicó el director de Marketing para Latinoamérica.

Una de las metas del Grupo Iberostar es afianzar su liderazgo en el turismo responsable, motivo por el cual propuso 15 objetivos para avanzar hacia un modelo de economía circular, incentivar el consumo responsable de pescados y mariscos, y cuidar la salud costera de todos los ecosistemas que rodean las instalaciones.

Otro de los temas del encuentro fue la apertura en diciembre del Coral Level at Iberostar Selection Esmeralda, en Cayo Cruz, un nuevo hotel cinco estrellas ubicado en primera línea de playa. Además, en octubre de 2021 se inauguró la primera propiedad libre de plásticos de un solo uso en Lima, el hotel Iberostar Selection Miraflores.

Grupo Iberostar redefinió su oferta de bodas presentando Weddings By Iberostar as Imagined By You, su nuevo programa de casamientos y lunas de miel diseñado para los hoteles de México, República Dominicana y Jamaica. Este nuevo producto, enmarcado dentro de la propuesta de turismo responsable, personaliza la experiencia de las parejas y de sus invitados.

Por último, cabe remarcar que el Grupo Iberostar completará su gira por Argentina a través de encuentros con turoperadores y agencias de viajes en La Plata y Rosario.