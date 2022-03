Yanina Martínez, secretaria de Promoción Turística de la Nación, dialogó con Mensajero sobre cómo se trabaja desde la cartera para alcanzar una mayor inclusión.

En el marco de la mesa de trabajo que organizó la Comisión de Género de la Cámara Argentina de Turismo por el Día Internacional de la Mujer, Yanina Martínez, secretaria de Promoción Turística de la Nación, dialogó con Mensajero sobre las iniciativas que llevan adelante desde la cartera para lograr un turismo más equitativo.

“En la actividad turística las mujeres sostienen gran parte, pero eso no se ve reflejado en los cargos jerárquicos. Entonces ahí es donde hay que trabajar”, destacó. Al respecto, hizo hincapié en que hay que buscar espacios de labor conjunta entre mujeres, pero también con los hombres y con las diversidades.

“Yo más que de luchas hablo de conquistas, porque lo veo desde un lado positivo”, explicó sobre lo que considera los avances que la sociedad argentina dando en pos de que las mujeres alcancen espacios que hasta ahora estaban negados. “¿Cómo hacemos para que más mujeres puedan estar ocupando lugares de decisión? Donde su forma de creer, pensar y actuar sean realmente apropiadas para poder continuar en este crecimiento para lograr la paridad y los derechos que merecemos”, se cuestionó. En este sentido, puntualizó en que si bien se ha crecido y avanzado, ese techo de cristal está y es un obstáculo. “Lo que tenemos que hacer es romperlo y para eso las mujeres tienen que seguir teniendo ese deseo de ir avanzando, pero no hay nada mejor que hacerlo a través del acceso a la educación, creo que de esa manera nos igualamos y podemos lograr que muchas otras puertas se vayan abriendo”, comentó.

Dentro de su exposición en la mesa de trabajo de la Comisión de Género de la CAT, destacó que a nivel global no sucede nada diferente a lo que se ve en Argentina en cuanto a las mujeres. Sobre este punto, detalló que un estudio internacional marcó que sí se logra una equiparación de género total, o sea 50 % y 50 %, se incrementaría el PBI mundial en un 40 % la producción per cápita y de esta manera, el PBI global ascendería a 13 trillones de dólares. “Es decir, no solo sumar a la mujer a las tareas de cuidado, que es donde más está, sino también al comercio exterior, la producción y a puestos de liderazgo, significaría unir el PBI de China y de Estados Unidos”, argumentó.

Asimismo, consideró que el salario de las mujeres rurales o emprendedoras no está equiparado al que tienen algunos hombres en otros trabajos y esa es una deuda pendiente. “Ahí es donde tenemos que estar, poniendo al turismo en el desarrollo inclusivo. La actividad tiene un rol fundamental para llegar a realidades que otras industrias no lo hacen. Las mujeres necesitamos más turismo en cada lugar porque es una actividad que está impregnada por nosotras”, remarcó.

Siguiendo con esta línea, explicó que desde el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación todas las políticas están transversalizadas por la equidad de género. Por ejemplo, detalló, desde la dirección y la plataforma de fiestas nacionales y populares establecieron que para darle un apoyo económico a una localidad tienen que cumplir tres parámetros, uno de ellos es la equidad de género en escenarios y en la producción de ese evento, -los otros dos son la valorización de la entidad y el cuidado del medioambiente-. “El género está atravesado en nuestras políticas, siempre”, afirmó.

A su vez, destacó que lo mismo sucedió con la evolución de la Marca País, equiparando mujeres y hombres en las áreas encargadas de desarrollar los distintos isologos e igual sucedió con el jurado de notables que se encargó de la selección. “Es una construcción que se puede encarar desde el lugar en el que cada uno está. Es empezar a igualar. Lo mismo con el programa para promover el turismo federal y sostenible. Buscamos que el acceso y el disfrute del turismo sea igual para todos”, concluyó.