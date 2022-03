En el marco del Día Internacional de la Mujer, la entidad organizó una mesa de trabajo en la cual se hizo un repaso de la actividad del espacio y de los ejes para 2022.

Encabezada por Laura Teruel, secretaria general de la Cámara Argentina de Turismo, esta mañana se realizó una mesa de trabajo de la Comisión de Género de la entidad. Este espacio surgió en plena pandemia y permitió que surjan conversatorios y múltiples iniciativas que lleven al diálogo para alcanzar un turismo más igualitario. “Apuntamos a incluir al género en su totalidad”, resaltó la ejecutiva, quien además es directora comercial de Plusmar.

Como puntapié del encuentro se hizo un reconocimiento a Alejandra Boloqui, presidenta de la Cámara de Turismo de Corrientes, que fue una de las voluntarias que estuvo trabajando para ayudar a apagar los incendios que se dieron en la provincia en los últimos días. “Los que nos tocó vivir es algo que nunca imaginamos que podía pasar y estuvimos todos poniendo el cuerpo. La mejor manera de que nos sigan apoyando es que nos vengan a visitar”, agradeció Boloqui por medio de una comunicación a través de Zoom.

Por su parte, Fernando Gorbarán, vicepresidente de la Cámara Argentina de Turismo, afirmó: “Somos los líderes los que tenemos que generar las modificaciones. La sociedad o las empresas si quienes las dirigimos no cambiamos”, afirmó. A su vez, comentó que sus hijas son el factor de desconstrucción porque debatir con ellas le hizo “cambiar la cabeza”, al igual que desempeñarse en un sector en el que el 70 % de la planta son mujeres. “Hay que celebrar que la cámara ha adherido a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde el rol de la mujer y la igualdad de género son ejes centrales”, ponderó.

Luego de hacer un repaso por las iniciativas que encararon en estos casi dos años de trabajo, Teruel presentó las bases de lo que será la agenda que desarrolle la comisión en los próximos meses.

Ejes para la evolución

Valeria Cañon, de la Asociación Argentina de Parques y Atracciones, presentó el primer objetivo que trazó la mesa de género para 2022. “Buscamos seguir convocando mujeres que se acerquen y formen parte”, adelantó. En este sentido, detalló que quieren pasar de la teoría a la acción: “Porque si bien se habla mucho de género, todavía la transformación viene lenta o más lenta de lo que nos gustaría. Apuntamos a desarrollar acciones concretas y dar herramientas”, puntualizó. Es así que explicó que van a estar convocando a dirigentes para tratar de llevar el mensaje y que se hagan la gran pregunta: Cuando tomaron decisiones, ¿tuvieron en cuenta la perspectiva de género?

A su vez, destacó que buscan dejar en claro que si bien es difícil todo el proceso, es un cambio que se vino a instalar y que no va a parar. “No sólo es género, sino también inclusión y participación”, comentó.

Pablo de Luca, presidente de la Ccglar, fue en el encargado de detallar las características del segundo eje de trabajo de la comisión para 2022: ¿qué acciones se pueden encarar para generar oportunidades laborales para el universo Lgbtiq?.

“La población trans no accede a un empleo formal en más de los 80 % de los casos y la expectativa de vida no es más de los 40 años”, analizó. Sobre este punto, remarcó la importancia de la Ley de Cupo laboral del 2020 y la Ley de Cupo laboral trans de 2021. “Llego el momento de que nuestro sector se plantee qué cosas podemos hacer por ellos, por ellas y por elles. Todos las vimos como leyes que impactaban el sector público, pero no es así porque se crearon incentivos fiscales y tributarios para fomentar el acceso laboral a las personas trans, así como líneas de crédito con tazas preferenciales”, describió. Asimismo, destacó que la educación es el primer paso que necesitan los chicos y las chicas trans para insertarse social y laboralmente en el mercado turístico. “Ahí tenemos la oportunidad de generar verdadero impacto social. Es la brecha que tenemos que cerrar”, consideró.

Casi al finalizar, Mercedes Lanzani, representante de AOCA en la Comisión de Género de la CAT, indicó que el tercer eje es lograr la equidad de género.

“Equidad es un medio para llegar a la igualdad y ambos términos buscan la justicia”, comentó. De esta manera, comentó que lo que les interesa es concentrarse en salarios equitativos y en la distribución de roles que están considerados solamente para los hombres. “¿Por qué es importante la equidad de género para las organizaciones? Por un lado, reducir la brecha de género, que es un objetivo que los líderes tienen que entender para el crecimiento; y por el otro, promover un ambiente laboral equitativo. Para esto, vamos a tener que hacer ciertas capacitaciones para que se entienda que esto mejora la producción de la empresa, el crecimiento económico y la innovación”, apuntó.

Para cerrar la presentación, Yanina Martínez, secretaria de Promoción Turística de la Nación, participó de la mesa como invitada e indicó que es importante que a estos tres ejes se los pueda trabajar desde el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación. “Tenemos que poner más humanidad porque nos incluye a todas, todos y todes. Juntémonos más, hablemos más para que sea mucho más efectivo lo que podamos hacer”, explicó la funcionaria. Asimismo, consideró que accediendo a la educación se puede lograr que muchas puertas se vayan abriendo.