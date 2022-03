Zurab Pololikashvili hizo un llamado a los miembros de la entidad para que se tome medidas al respecto. Por consecuencia, la OMT convocó a una reunión de emergencia.

Desde que comenzó la invasión de Rusia a Ucrania, el secretario general de la Organización Mundial del Turismo (OMT), Zurab Pololikashvili, se mantuvo muy activos en redes sociales manifestándose en contra del accionar de Vladímir Putin. “Me alarma ver que la vida y la seguridad de muchos corren peligro por la agresión injustificada de unos pocos. ¿No nos han causado suficiente sufrimiento las guerras y la violencia?”, se cuestionaba hace unos días en su cuenta de Twitter.

Pololikashvili nació en Georgia, que limita con Rusia, país con el que mantuvieron una guerra en 2008 y que está vinculado en puntos similares a los que envuelven el conflicto con Ucrania de la actualidad.

“Hoy nos encontramos en un cruce crítico con nuestro propio futuro en juego”, afirmó en su red social. Asimismo, remarcó: “Todos somos y deberíamos ser ucranianos. Debemos actuar ante la violación de la soberanía y la integridad territorial de Ucrania. Apoyo firmemente al pueblo de Ucrania durante estos tiempos tan difíciles”. De esta manera, hizo un llamado a que los miembros de la OMT consideren suspender a Rusia de la entidad.

Al respecto, en las últimas horas se convocó a una reunión de urgencia del Consejo Ejecutivo que se va a realizar el 8 de marzo. “La decisión se ha adoptado tras las consultas mantenidas entre el secretario general y el presidente del Consejo Ejecutivo (Costa de Marfil)”, adelantaron.

Será la primera vez en la historia de la organización que el Consejo Ejecutivo aborde una solicitud de esta índole. “La OMT ha condenado inequívocamente las acciones de la Federación de Rusia, señalando que constituyen una clara violación de la soberanía y la integridad territorial de Ucrania y son contrarias a los principios de la Carta de las Naciones Unidas y de los Estatutos”, consideraron. Hay que recordar que además de Pololikashvilli, Guatemala, Lituania, Polonia, Eslovenia y Ucrania pidieron la suspensión de Rusia.

