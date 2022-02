Carlos Stefani, CEO de Assist Card, dialogó con Mensajero acerca de los lanzamientos que hizo la compañía en la Vitrina Turística Anato 2022.

A pesar de que 2022 todavía no registra un crecimiento económico en comparación a la vida anterior al COVID-19, empresas como Assist Card evidencian un presente más que alentador precisamente porque los pasajeros sienten un gran respaldo al viajar con cobertura médica.

En ese contexto, Carlos Stefani, CEO de Assist Card, dialogó con Mensajero y contó en qué consiste la participación de la compañía en una nueva edición de la Vitrina Turística Anato 2022: “El año pasado tuvo un sabor especial porque fue la primera feria en pandemia, había menos gente en comparación a esta edición. ¡Este año está repleta! Veo muchas ilusiones en las personas. Es un evento que contagia optimismo en una industria que viene muy golpeada. Me pone muy contento reencontrarme con amigos y que pensemos en conjunto sobre la recuperación”.

Por otra parte, el ejecutivo explicó cuál es su visión acerca de los principales temas de conversación en Anato: “En general noto que todo está muy influenciado por la pandemia, sobre todo en lo que es la asistencia al viajero. Sin embargo, a Assist Card le permitió cambiar y generar más conciencia en los clientes. En la prepandemia había personas que eran super responsables y no viajaban sin protección, pero otras por distintas razones consideraban que no la necesitaba. En la actualidad, las propias agencias de viajes con las que tengo relación me comentan que son los pasajeros quienes piden la contratación, mientras que antes del COVID-19 había que ofrecer el servicio y explicar en qué consistía”.

“Hay otro costado favorable que tenemos muy presente: a raíz de una mayor concientización, potenciamos la penetración y le vendemos a más viajeros, con mejores productos. Lo que antes era aceptable, hoy es superior. Estamos vendiendo muy bien una cobertura por un millón de dólares en gastos médicos y de hecho aquí, en ANATO, hemos lanzado la mayor cobertura en la historia con tres millones de dólares”, agregó al respecto.

Sobre a la novedad del lanzamiento, Stefani comentó que su origen estuvo directamente relacionado con una demanda que venía pidiendo el mercado: “Al vender tan bien el producto del millón de dólares y el hecho de haber tenido casos vinculados al coronavirus con costos muy altos, con internaciones largas, nos hizo aprender nuevamente sobre lo que habíamos hecho hasta el momento. La experiencia redundó naturalmente en este producto que afortunadamente es muy robusto y contempla las enfermedades preexistentes”.

Al dialogar sobre la telemedicina, el CEO de Assist Card dijo que disponen del servicio hace mucho tiempo y consideró que su uso se había estancado en la prepandemia: “La asistencia por teléfono, web o la app terminaba siendo optativa. Por distintas razones, nuestros clientes preferían ver a un médico personalmente. Durante la pandemia tuvimos este fenómeno tan curioso en el que los doctores pasaron a ser ‘sospechosos’ por ser eventuales focos de contagio. Es decir, la gente no estaba tan contenta de que un profesional pueda revisarlos en un hotel o ir a un consultorio, una guardia o una clínica. Eso permitió que se pueda masificar la telemedicina, no sólo en nuestro servicio, sino en las propias consultas particulares que hacemos en la vida en general”.

“Creo que la telemedicina llegó para quedarse. Es un servicio fantástico, es muy rápido y permite que un viajero pueda orientarse en cuestión de minutos. De todas formas, hay limitaciones. En algunos casos puntuales es necesario que el médico asista personalmente independientemente de los estudios que un pasajero tenga que hacerse. No buscamos reemplazar la atención humana, pero hay un número muy alto de asistencias simples en los que directamente se pueden autogestionar sin la necesidad de estar en el teléfono hablando con otra persona”, sumó.

En relación con el marketing, Stefani reconoció que este año estarán muy enfocados en desarrollar cada vez más el área: “En el ideal no tendría que haber nadie que viaje sin cobertura médica. Nosotros contribuimos a que eso suceda con una buena comunicación. Estamos haciendo muchas campañas relacionadas con los deportes en vivo, como por ejemplo la Copa Libertadores, el sponsoreo de equipos de fútbol, los torneos regionales y demás. Apostamos muy fuerte al proceso de automatización de la gestión de la asistencia”.

Es importante recordar que Assist Card celebrará este año su 50° aniversario. En ese sentido, el CEO de la compañía remarcó que “les gusta festejar” y por eso avanzarán próximamente en los preparativos. Sin embargo, prefirió ser cauto, ya que en los últimos años se dio cuenta de que “los planes duran muy poco”. “Si no llega a pasar nada extraño con la pandemia, si vemos que no hay ningún retroceso, vamos a armar algo muy lindo”, confesó.

En un año tan especial por el Mundial de Qatar 2022, teniendo en cuenta la importancia que Assist Card le da a las competencias deportivas, Stefani confirmó que estarán presentes en la Copa del Mundo con acciones de marketing. “En líneas generales, cuando tenemos que vender nuestros productos a pasajeros que quizás no están tan metidos en el tema, surgen variables como la económica y la de asistencias. Hay gente que realmente sabe mucho y se dedican pura y exclusivamente a esto. Es fundamental coordinar una asistencia acorde a las necesidades de los clientes. Cuanto más exótico es el destino, más importante es, ya sea por la distancia, el idioma y demás”.

Sobre el cierre de la entrevista, Stefani indicó que estarán lanzando un portal nuevo B2B: “Básicamente permitirá que el agente de viajes pueda autogestionar su cuenta corriente con Assist Card. Es decir, el profesional ingresa y puede ver si tiene comisiones pendientes de cobro, además de interactuar con nuestros equipos administrativos”.

“Una de las grandes fortalezas que distinguen a la compañía en el mercado es la pertenencia a un grupo como Starr Insurance Companies, una empresa que tiene más de cien años de experiencia. Ese respaldo nos permite poder presentar productos que en la región no existieron nunca”, finalizó.