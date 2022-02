El complejo detalló cuáles son los mejores atajos para que rinda la visita a los parques, como hospedarse en los hoteles de la compañía o viajar en tren, entre otros.

Los viajeros que se inclinan por un destino determinado suelen centrarse en los pequeños atajos que permiten optimizar el tiempo en un determinado lugar. Tal es el caso de Universal Orlando Resort, que despierta el interés de sus visitantes con experiencias interesantes en Universal Studios Florida, Universal’s Islands of Adventure y Universal’s Volcano Bay.

El complejo de parques temáticos detalló cuáles son los planes más interesantes para optimizar el tiempo.

Hospedarse en uno de los hoteles de Universal Orlando Resort

Universal Orlando dispone de ocho hoteles, uno para cada perfil y presupuesto, aunque todos ofrecen beneficios interesantes, por lo que tiene mucho sentido permanecer dentro del complejo. Automáticamente, el visitante comienza a ahorrar tiempo y hace que el viaje sea mucho más ameno.

Hoteles a diez minutos de los parques: las ocho propiedades de Universal Orlando están situadas a menos de diez minutos en auto de los parques. En algunos de ellos, se puede caminar hasta los tres parques de Universal. Además de la cercanía, el huésped también está próximo a las shoppings, outlets, supermercados y el aeropuerto de la ciudad.

Transporte rápido: no es necesario que alguien tenga que preocuparse por manejar o encontrar estacionamiento. Universal Orlando Resort ofrece transporte gratuito y de calidad en todo el complejo, en colectivos y taxis acuáticos que salen aproximadamente cada diez minutos. Así, el visitante puede omitir el paso del estacionamiento y entrar directamente a CityWalk.

Entrada anticipada a los parques: el huésped tiene el beneficio ingresar antes a The Wizarding World of Harry Potter y Universal’s Volcano Bay hasta una hora antes de la apertura del parque temático. Esto significa más tranquilidad para visitar una de las zonas más populares de los parques y más tiempo para descubrir todos los detalles.

Evitar las filas en las principales atracciones: los tres hoteles premium del complejo, Loews Royal Pacific Resort, Hard Rock Hotel y Loews Portofino Bay Hotel, también ofrecen un beneficio extra al visitante: un pase Universal Express ilimitado para cada huésped. Así, puede dejar de lado las colas regulares en las atracciones más famosas.

Comprar el Pase Express

Los huéspedes de hoteles premium obtienen este pase, pero cualquiera puede comprarlo para agregar aún más diversión a los días en los parques.

Universal Express: permite que los visitantes puedan esquivar las filas regulares en las atracciones más populares, una vez, en atracciones como en Universal Studios Florida y Universal’s Islands of Adventure.

Universal Express Unlimited: los visitantes no están obligados a hacer filas regulares tantas veces como quieran en atracciones seleccionadas en Universal Studios Florida y Universal’s Islands of Adventure.

Volcano Bay Express: le permite omitir la fila virtual una vez por atracción seleccionada en el parque temático acuático Universal’s Volcano Bay.

Es importante recordar que el Express Pass también está disponible en otros parques de Universal Parks & Resorts, como Universal Studios Hollywood en Los Ángeles.

Usa la opción individual

Disfrutar de una atracción con familiares y amigos puede ser un plan muy divertido. Sin embargo, una forma de subir más rápido es usar la opción Single Rider, ocupando asientos adicionales en una fila. El visitante será separado de su grupo, pero la fila de espera es considerablemente más corta.

Sube al tren

Tranquilamente, se puede cambiar de parque al salir de uno y entrar en el otro. De hecho, es posible hacerlo de una manera más rápida y divertida, porque además de ser un medio de transporte, el Expreso de Hogwarts también es una atracción. Los visitantes pueden subirse a bordo para viajar entre las estaciones King’s Cross en Universal Studios Florida y Hogsmeade en Universal’s Islands of Adventure. Aquí, los visitantes se meten de lleno en el universo de The Wizarding World of Harry Potter y experimentan una historia diferente en los dos sentidos.

Uso de la aplicación

La app oficial de Universal Orlando Resort es una gran compañía para los viajeros. Es importante descargarla antes de visitar los parques del complejo. A continuación hay consejos sobre cómo puede optimizar sus días allá:

La aplicación es una opción perfecta para guardar las entradas y tenerlas a mano al arribar al complejo. Además de ser bueno para el medio ambiente, ya que no hay necesidad de imprimir, también ahorra tiempo.

En la app, el visitante puede pedir comida y bebida rápidamente. Simplemente, hay que seleccionar el lugar deseado para comer, leer el menú, hacer las elecciones, pagar y avisar cuándo se está listo para comer al llegar.

La aplicación también ofrece la experiencia Virtual Line. Hay que consultarla durante todo el día para ver qué atracciones ofrecen la fila virtual, elegir la atracción, unirse a la fila virtual y, cuando llegue el momento, simplemente hay que escanear el teléfono celular en la puerta de la atracción para divertirse posteriormente.

Los visitantes pueden planificar su día teniendo en cuenta los espectáculos y encuentros con personajes. La aplicación ayuda a ver qué está pasando y cuándo, precisamente para que el visitante pueda garantizar que podrá hacer todo lo que quiera, con mucha planificación sin la necesidad de perder tiempo.