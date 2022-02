Una actualización de normativas por parte de la Anvisa destaca que quienes no cumplan con el requisito deberán aislarse 14 días.

Con un proceso de vacunación que va avanzando paso a paso en distintos puntos del mundo, Brasil actualizó las normas de ingreso al territorio. Entre los requisitos informados por la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa), se encuentra la exigencia del certificado de vacunación a todos los visitantes mayores de 5 años. La medida comenzó a estar operativa el 14 de febrero.

En ese sentido, destacaron que la nueva norma rige para los brasileños y residentes de los países que ya comenzaron con la vacunación infantil: Argentina, Australia, Bahrein, Bolivia, Canadá, Colombia, Costa Rica, Chile, China, Cuba, El Salvador, Emiratos Árabes Unidos, Ecuador, Estados Unidos, Indonesia, Israel, Paraguay, Perú, Reino Unido, Suiza, Unión Europea, Uruguay y Venezuela.

En el mismo documento, publicaron un listado de 51 países con una baja tasa de vacunación, cuyos ciudadanos no tienen la obligación de presentar el certificado. De esta manera, desde la Anvisa aclararon que quienes no cuenten con el certificado, ya sea porque no completaron el esquema o por encontrarse exceptuados, deberán cumplir con una cuarentena de 14 días.

De todas maneras, tal como lo especifica la Ordenanza Interministerial publicada el pasado 20 de enero, la cuarentena podrá terminar si se presenta un resultado negativo de RT-PCR o una prueba de antígenos realizada a partir del quinto día de aislamiento, siempre y cuando el viajero esté asintomático.

Cabe mencionar que la norma exceptúa a brasileños y residentes que vuelvan de un viaje mayor a los 30 días de duración.