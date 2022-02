En marzo, a través del Observatorio de la sectorial de Turismo de la entidad, se elegirán cinco ciudades para comenzar con una estadística puntual de la actividad.

En 2022, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) atraviesa la reorganización de sus sectores, dado el crecimiento que como institución fue sumando en el último tiempo. En lo vinculado a Turismo, la estructura engloba al Consejo Asesor, al Consejo Consultivo y a la Mesa Nacional.

Hace unos días, y contemplando el nuevo organigrama, la comisión mantuvo una reunión encabezada por el secretario de Turismo, Gregorio Werchow; y el responsable del sector, Fabricio Di Giambattista.

En el resumen que se realizó en este encuentro, uno de los puntos que se destacó fue la conformación, luego del inicio de la pandemia, de la plataforma de Turismo Rural en la que figuran los establecimientos destinados al segmento.

El encuentro también contó con la presencia de Hernán Gómez de la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires (Fecoba); Eduardo Jorge Mayer, de la Unión de Comercio, la Industria y la Producción (UCIP); Marcelo García, de la Asociación de Centros de Idiomas (SEA); Carlos Eckhardt, de la Federación de Cámaras de Turismo de la República Argentina (Fedecatur); y el director ejecutivo de turismo, Sebastián Bel.

En este marco se consensuó la presentación del Plan 2022 del sector que se presentó en la primera reunión federal de Consejo Directivo de CAME y en la Mesa Nacional de CAME Turismo.

En diálogo con Mensajero, Werchow adelantó algunos detalles de una de las innovaciones que realizarán este año. “Nosotros no medimos la ocupación hotelera, sino que nos importa el impacto económico que tiene la actividad”, explicó el dirigente. De esta manera, detalló que apuntaron a elaborar una matriz que mida ese efecto que produce la actividad, pero no como venían haciéndolo hasta ahora, analizándolo a nivel nacional, sino que ahora buscan puntualizar en las regiones. “Sabemos que no es el mismo impacto en los diferentes territorios del país, por eso queremos verlo por zonas”, explicó.

Esta nueva metodología, indicó, comenzará a funcionar en marzo y en principio se elegirán cinco ciudades que si bien ya están definidas se darán a conocer en las próximas semanas cuando estén consensuadas con el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación. Por último, al hablar sobre los parámetros para la selección, detalló que tienen que ser ciudades de hasta 50 mil habitantes, que sean destinos turísticos y que allí tiene que haber una entidad asociada a la CAME.