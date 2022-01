Luciano Tessarolo y Matías Alfaro, directores de Carnival Tours, hablaron con Mensajero en Fitur y analizaron el presente que atraviesa el mercado actualmente.



Con más de 30 años de actividad en el sector, Carnival Tours logró dejar su huella en la actividad turística con un fiel acompañamiento a sus clientes en lo que refiere al crecimiento de sus respectivos negocios. El compromiso, la confianza y la experiencia permiten que la compañía respalde cada proceso realizado además de atender las demandas de cada uno de sus consumidores.

Luego de haber sorteado algunos obstáculos a raíz de la pandemia, Luciano Tessarolo y Matías Alfaro, directores de Carnival Tours, viajaron especialmente a Madrid para participar de una nueva edición de Fitur. En ese contexto, los ejecutivos dialogaron con Mensajero y dieron su punto de vista acerca del presente que atraviesa el mercado aéreo.

¿Cuál es la estrategia que adoptaron para estar presentes en una nueva edición de Fitur?

MA: Vinimos a ver qué es lo que estaba pasando en Europa en materia turística. El foco principal pasaba por tener un panorama al entender que están un par de olas de contagios adelantados. De cierta forma pasaron por algún camino que nosotros creemos que vamos a transitar en Argentina, por eso entendimos que quizás podían aportarnos un poco de experiencia para lo que se viene. Además, visitamos proveedores, compañías aéreas, bancos de camas y demás. Está bueno reencontrarse después de dos años de pandemia.

Algunos operadores nos comentaron que en esta idea de venir y ver qué es lo que nos va a pasar en un futuro, se encontraron con un panorama un tanto “desolador”. ¿Cuál fue la conclusión que sacaron ustedes?

LT: Hemos notado que algunos países no pudieron venir, no sé si por temas políticos o decisiones propias. Todo esto nos trabó un poco en lo que estábamos buscando, queríamos buscar nuevos proveedores en algunos destinos específicos. Tenemos ganas de segmentar un poco lo que es la operación terrestre en algunos productos nuevos. No queremos centrarnos solamente en el multidestino común, sino más bien enfocarnos en un target específico. Otro tema que realmente despierta el interés de todos es la tecnología. Hay pabellones que están orientados exclusivamente a las herramientas y soluciones digitales aplicadas al turismo.

MA: Yo creo que la respuesta de lo que va a pasar no la tiene nadie. Lo que todos nos cuentan es básicamente lo que nos sucede en América del Sur, más precisamente en Argentina. Los avances tecnológicos serán fundamentales para poder competir una vez que termine la pandemia.

¿Qué creen que va a pasar con la consolidación de los aéreos?

MA: En el mundo de los aéreos nos tendremos que acostumbrar a los cambios, a las reemisiones y a las devoluciones. Es una tendencia que va a llegar. Creo que la gente ya sabe que volar es seguro, siempre y cuando se mantengan los protocolos indicados. En un país como Argentina se debe empezar a trabajar en dar mayores certezas de lo que puede pasar mañana en un viaje. Por suerte parecería que ahora se está normalizando todo, es importante que no se cambien las reglas de juego, sobre todo teniendo en cuenta que muchos estamos en Madrid, por ejemplo, y no queremos llevarnos ninguna sorpresa al momento de regresar al país.

A partir de los cambios y disposiciones gubernamentales, ¿notaron mejoras en las estadísticas y resultados de la empresa?

MA: En el último trimestre hemos notado una suba en las ventas al entender que hubo certezas con las normativas y las recomendaciones que había que seguir. Hemos emitido más tickets aéreos, pero todavía falta romper con ese “miedo” que surge cuando nos preguntamos “¿qué va a pasar cuando esté de viaje? ¿Qué hago si me cancelan un vuelo?”. Ahí está la clave de todo, es parte de nuestro trabajo estar todo el tiempo informados para poder estar comunicados en todo momento con las agencias de viajes. Tenemos que estar preparados para atajar cualquier tipo de inconveniente.

Con respecto a los GDS, ¿pudieron adaptarse durante todo este tiempo o sienten que todavía falta algo? ¿Qué herramientas podrían sumarse?

LT: Hay un desafío muy grande para todos, no sólo para los GDS, sino también para las compañías aéreas. Por un camino iban todos los proyectos a futuro, con las nuevas distribuciones, y de repente, al encontrarnos con una pandemia, todas ideas quedaron inconclusas. Creo que se pudieron sortear los obstáculos de la mejor manera que se podía. Recién a partir de ahora se empieza a ver un poco más de adecuación tecnológica o de respuesta al automatizar algunos determinados procesos. El tema de la reemisión, los cambios y las devoluciones es bastante difícil al momento de encontrar una solución integral en una herramienta tecnológica. De todas formas, siempre tendrá un grado de manualidad llevándolo a donde podamos para achicar errores.

Los operadores nacionales plantean que faltan vuelos a la Argentina y por momentos se arma una especie de “cuello de botella” medio complejo. Como consolidadores, ¿notan lo mismo? ¿En otros lugares sienten que pasa lo mismo?

MA: Lamentablemente es real, incluso muchas compañías aéreas se tuvieron que ir del país. Ojalá que vuelvan, de hecho vamos a tener un evento increíble como el Mundial de Qatar 2022. Es una gran oportunidad, ya que prácticamente no tenemos conectividad y dependemos de las selecciones europeas para ver si podemos llegar a la Copa del Mundo. Argentina debe hacer el esfuerzo de volver a tener un país con más conectividad aérea. Es una modalidad recíproca: si mandamos turistas a otros también, es justo que podamos recibir viajeros que justamente vienen con divisas, y más al tener en cuenta lo necesarias que son.

LT: A mí lo que me asustó un poco fue la charla que tuvimos con algunas compañías aéreas que estuvieron presentes en Fitur. No fueron tantas, pero todas coinciden en que no tienen una perspectiva muy favorable con respecto al futuro y en lo que refiere a los vuelos a la Argentina. Es un golpe duro para nuestra industria, principalmente en las empresas que apuntan a mercados como Asia. No parecería haber un interés concreto o un proyecto muy cercano para regresar. De todas formas, puede ser que en un tiempo corto se haga o se logre. Para las aerolíneas no es una prioridad volver con esta conectividad.

– Las agencias de viajes cobraron un valor relevante dentro de la pandemia, pero otras se han debilitado. ¿Creen que el rol del consolidador aéreo va a cambiar?

MA: Cuando empezó todo este tema del coronavirus nos sentamos y nos preguntamos cómo íbamos a hacer para aguantar el tiempo que sea necesario para sobrevivir a la pandemia. Lo primero que pensamos fue sobre el servicio que teníamos que dar. En ningún momento debíamos dejar de colaborar con las agencias de viajes minoristas. Lamentablemente muchas se debilitaron y en todo momento quisimos apoyarlas para que puedan crecer y competir en el mercado. Nunca vamos a dejar de atender los llamados de las agencias, siempre buscaremos una solución acorde para ellas. Fuimos uno de los consolidadores aéreos que más crecimiento tuvo en 2021 y en todo momento entendimos las problemáticas que vive el sector actualmente. Si las agencias se debilitan, los negocios se caen.

LT: El desafío es mantener un poco de escalabilidad, con servicios bien personalizados. Tenemos que estar detrás y de cierta forma hacer el mismo trabajo que efectúan las agencias de viajes, aunque nuestro lugar es más general. Estamos detrás de los problemas al igual que los dueños de una agencia o un empleado de una minorista.