La iniciativa tiene como objetivo mejorar la conectividad aérea y la política aerocomercial. Diputados y senadores serían de la partida.

Diego García, presidente de la Cámara de Compañías Aéreas en Argentina (Jurca), dialogó con Mensajero sobre como en lo últimos meses se manejaron ante las medidas que toma el Gobierno nacional y que afectan negativamente en el mercado aerocomercial.

De acuerdo a lo que explicó, los dos interlocutores directos que cuentan las compañías son el Ministerio de Turismo y Deportes y la ANAC.

“A través de Turismo rápidamente nos dieron la reunión con el BCRA, pero nosotros quisimos elevar la charla y hablar con jefatura de Gabinete, y, tanto con el anterior funcionario a cargo como con el actual, ninguno nos recibió”, comentó. En líneas generales, indicó que lo que sucede es que las medidas que los han afectado en la normal operatividad muchas veces exceden a dichas áreas y necesitan dialogar con el jefe de Gabinete, en este caso Juan Manzur, ya que es de allí desde donde les dicen que se aprueban las normativas.

Ante este escenario, desde Jurca, junto a la CAT y a Facve, quieren constituir una mesa de trabajo con el objetivo de llevar iniciativas para transporte y turismo. “Buscamos mejorar la conectividad aérea y la política aerocomercial que todavía no conocemos porque este Gobierno no la dio a conocer. Lo único que sabemos es que en su última resolución, la 789, dejó explicito que iba a defender a AR, nosotros entendemos que quieren trabajar con la aerolínea de bandera, pero hoy no les puede dar todas las soluciones que necesita el país”, puntualizó García.

A su vez, el ejecutivo adelantó que hay senadores y diputados que quieren participar de esta mesa para llevar las propuestas al Congreso, ya que ellos no pueden llegar a la jefatura de Gabinete.

“Todo esto lo pensamos con la meta de hacer crecer la torta. Nosotros queremos que la industria crezca, así todos se van a ver beneficiados”, analizó. En este sentido, agregó: “Cuando se analiza cuáles son los países de la región que más crecieron son los que tienen cielos abiertos. Es decir, apuntamos a que más aerolíneas internacionales lleguen a la Argentina, transporten más turistas y contribuyan a un mayor flujo de pasajeros internos. Una aerolínea de bandera se va a beneficiar mucho más con eso, y no frenando la capacidad de que nuevos jugadores lleguen al país, y para eso tienen que contar con las condiciones necesarias”.

Básicamente, detalló que en este punto se refiere a la infraestructura y citó el ejemplo de Aeroparque que de sumarse más compañías o que las que ya están amplíen su oferta, no habría oficinas ni mostradores de check-in, entre otras cuestiones. “Sin contar las condiciones gremiales”, aclaró.

Por lo tanto, consideró que el Gobierno es parte de ese problema porque tiene un ente regulador que debería velar por el objetivo de la gestión que es atraer turistas. “Se tiene que crear todo un aparato (infraestructura, técnica y normativas) que permita tener 7 millones de viajeros que busca captar el Gobierno como mínimo en los próximos años”, argumentó.

Al respecto, destacó que es importante crear esa mesa de trabajo y que el Ejecutivo participe. García explicó que la mesa es una propuesta que comenzará a funcionar en febrero y que la idea tomó mayor vuelo en el cierre de fin de año de la Cámara Argentina de Turismo. Siguiendo con esta línea, indicó que Facve -que representa al 80 % del volumen de las agencias-, como brazo de la CAT ya dialoga con Jurca, pero qué también a otros actores que están interesados en que esto funcione.