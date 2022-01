Fabián Lombardo, director comercial de Aerolíneas Argentinas, destacó el avance de la conectividad aérea nacional y el aporte que hicieron al programa con asientos y tarifas.

En el marco de Fitur, Aerolíneas Argentinas mantuvo una intensa agenda con operadores, funcionarios nacionales y provinciales. Como parte de estas actividades, el director comercial de la compañía, Fabián Lombardo, brindó una conferencia de prensa en el stand de Argentina.

En principio, Lombardo dejó en claro que tienen dos objetivos básicos. Por un lado, incrementar la conexión dentro del país y por otro, apoyar al receptivo. De esta manera, en el comienzo de la charla hizo un repaso a modo de balance del tráfico aéreo en 2021. “Habíamos empezado con un trimestre excelente en el doméstico, transportando un millón de pasajeros en el primer trimestre del año. Después vino el Decreto 241 que permitía embarcar sólo a esenciales y ahí fue donde caímos, pero a medida que fueron pasando los meses fuimos creciendo”, describió Lombardo.

Al respecto, detalló que terminaron el año con 654 mil pasajeros, cifra que representa un 80 % con respecto a 2019. Por supuesto, el pico fue en Semana Santa. Como para tener un parámetro, hay que recordar que en mayo del año pasado, que fue el peor mes, el número de pasajeros diarios era de entre 2000 y 2500. En cambio, actualmente la cifra se encuentra entre los 20 y los 22 mil.

Ante este panorama prometedor, el ejecutivo describió que los destinos más vendidos fueron Bariloche, que transportó 550 mil pasajeros, seguido por Ushuaia, Mendoza, Córdoba, Salta y El Calafate. “El comportamiento del mercado tiende a demandar más los destinos turísticos y evidentemente esto se refleja en el ranking anual“, aseguró.

Además, indicó que la compañía no sólo hizo vuelos regulares, cumpliendo con su programación, sino que también operó 334 chárter para vuelos corporativos y especiales (equipos de fútbol y mineras). Otra cuestión que debieron resolver en medio de la reactivación fue lo vinculado a los viajes de egresados, ya que les había quedado un “cúmulo de reservas” que durante un año y medio no se habían podido utilizar. “Teníamos más de 30 mil estudiantes para transportar en dos meses y lo hemos hecho. Trasladamos 38 mil pasajeros y 10 mil que están pendientes entre enero y febrero“, detalló. Otro punto relevante fue los vuelos que hicieron a Ushuaia, que tenían previstos para los barcos que llegan al puerto local con viajeros extranjeros, algo fundamental para la reactivación del receptivo.

Presente prometedor

“Llevamos transportados 343 mil pasajeros, lo cual significa que en términos del mercado doméstico estamos en un 88 % con respecto a la prepandemia, es decir que hemos recuperado la mayor parte de los viajeros“, puntualizó Lombardo. Aunque también aclaró que en el internacional es una cifra menor, pero que alcanzaron el 45 %. Es decir, entre los dos mercados, el total es del 76 % en relación a lo embarcado durante la primera quincena de enero de 2019. “Siempre se habla de la capacidad de AR y de que faltan aviones. Pero no, La flota es la adecuada para la necesidad de demanda que tiene el mercado“, aclaró. Vinculado con este tema, añadió: “Un dato interesante que me gustaría resaltar es que este crecimiento se dio por el Previaje. Sin duda, el programa fue fenomenal para el desarrollo del doméstico. También es claro que sin el acompañamiento de los asientos y sin las tarifas adecuadas, no hubiese tenido el éxito que tuvo, tiene y va a seguir teniendo“, remarcó.

A su vez, hizo hincapié en lo importante de resaltar la relevancia de AR en la conectividad que tiene el país. “Nosotros pensamos que por las reservas que hay hasta fin de mes vamos a estar en 720 mil pasajeros y 144 mil internacionales. Es decir, en el total vamos a estar prácticamente en 850 mil pasajeros sobre los 1140 millones que tuvimos en la prepandemia. Esto significa que vamos a estar en el 75 %“, adelantó.

De acuerdo a las proyecciones que manejan, a partir de mayo Aerolíneas Argentinas va a estar prácticamente en el 92 % de los asientos que tenían antes de la pandemia. Mientras que para julio, aseguró. esperan tener recuperados la cantidad de asientos de 2019. “Siguen volando y seguimos recuperando. El punto importante es que con el desarrollo que hemos tenido vía Previaje y la demanda por el trabajo en equipo con las provincias para promover todos los destinos nacionales, los índices de ocupación son mayores, incluso que antes que la prepandemia. Vamos a llegar mucho más rápido a la cantidad de pasajeros que transportamos en 2019″, destacó.

En lo internacional destacó que si bien es otro el escenario, calculan que a partir de julio, si la situación lo permite y mejora van a tener “grandes cantidades de pasajeros” volando hacia la Argentina.

Por último, explicó que acordaron con el Inprotur y con el Ministerio de Turismo y Deportes a través de Yanina Martínez, que a partir de 1° de abril van a tener frecuencias diarias a Madrid. “Además, porque entendemos que el trabajo tenemos que hacerlo con las agencias de viajes, vamos a autorizar entre el 1° de marzo y el 30 de junio un descuento del 70% para los agentes de viajes que quieran ir a visitar la Argentina”, adelantó Lombardo.

A su vez, agregó: “Sé que todos están trabajando, la CAT, Inprotur, y el Ministerio de Turismo y Deportes para que este paquete que hoy está lanzando AR continué dando más beneficios”, remarcó.



“Argentina está abierta y quiere recibir turistas”, cerró.