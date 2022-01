La formación apunta a agentes de viajes y está enfocada en la temática de Harry Potter, a 20 años del estreno de la saga.

Universal Parks & Resorts realizará la primera capacitación en línea del año dirigida a agentes de viajes. La formación, cuya inscripción ya se encuentra abierta, se realizará en dos sesiones diferentes: la primera el 27 de enero (a las 10 horas) y la segunda el 3 de febrero (a las 16 horas).

Centrándose en los 20 años del estreno de la saga de Harry Potter, el seminario de Universal traerá todos los detalles y consejos de las áreas de The Wizarding World of Harry Potter, el área temática que está presente en cinco de los parques de Universal Parks & Resorts: Universal’s Islands of Adventure, Universal Studios Florida, Universal Studios Japan, Universal Studios Hollywood y Universal Studios Beijing.

En Orlando, el área se divide entre los dos parques secos de Universal Orlando Resort: Universal’s Islands of Adventure, que presenta el pueblo de Hogsmeade, inaugurado en 2010, y Universal Studios Florida, con Diagon Alley, inaugurado en 2014. Las dos áreas están conectadas por el Expreso de Hogwarts, una atracción que sólo se encuentra en el complejo de Orlando, en la que el visitante puede hacer el mismo recorrido que hacen Harry Potter y el resto de los protagonistas. “Estos y otros consejos especiales harán que los agentes de viajes se involucren más con la saga de Harry Potter y, así, puedan transmitir todos los detalles a los clientes”, resaltaron desde la compañía.

Cabe mencionar que en 2021, Universal Parks & Resorts promovió 180 cursos de capacitación en línea, reuniendo a alrededor de 19.000 agentes de viajes en toda América Latina.