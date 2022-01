En un diálogo con Mensajero, Gustavo Gaona, vocero de CELADI, expresó que están de acuerdo con la medida, aunque esperan que rija para todos los medios de transporte.

El avance de la variante Ómicron en el país y la gran circulación de personas que se evidencia en el marco de la temporada de verano derivó en que el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, con Axel Kicillof a la cabeza, evaluara la posibilidad de comenzar a pedir el pase sanitario en el transporte público terrestre.

En ese contexto, Gustavo Gaona, vocero de la Cámara Empresaria de Micros de Larga Distancia (CELADI), le explicó a Mensajero que están de acuerdo con la medida, aunque no recibieron una confirmación oficial: “Nosotros por definición somos totalmente provacunas, porque fue el avance de la inmunización lo que permitió volver a circular con relativa normalidad y recuperar la demanda”.

“Si lo implementan, nosotros lo vamos a acatar. Pero después hay que ver cuestiones operativas, porque la aplicación de la normativa no es la misma que para el aéreo, que cuenta con la Policía de Seguridad Aeroportuaria para llevar adelante el control. Entonces ponés al conductor en un lugar que no le corresponde”, sostuvo.

A su vez, Gaona manifestó que espera que la medida se implemente para todos los medios de transporte de pasajeros y no solamente para los micros de larga distancia: “Si no, sucede siempre que se toma al ómnibus como conejillo de indias y después lo que termina generando es que una persona, por no querer vacunarse, opte por viajar de otra manera”.

Por otra parte, el representante de CELADI hizo un repaso de las modificaciones que se hicieron en los micros con respecto a los cuidados sanitarios e hizo hincapié en el sistema de seguimiento de los pasajeros: “Esa es la parte más importante del protocolo, porque cuando surge un caso positivo, si la persona dice que viajó en ómnibus, rápidamente se empieza a buscar e identificar a todos los contactos”.

En ese sentido, explicó que durante el período de pandemia no se comprobaron contagios a bordo de los micros, aunque aclaró que sí hay pasajeros que viajan con COVID, motivo por el cual destacó la importancia del uso del barbijo. “De hecho, nos permitieron aumentar el aforo del 80 % al 100 %. Lo que pasa es que lo que se fue de las manos es la cantidad de positivos que hay en circulación, entonces empieza a aparecer nuevamente la movilidad como el tema central”, expuso Gaona.

Al momento de hacer un balance sobre la temporada de verano, el vocero de CELADI indicó que entre el 15 de diciembre de 2021 y el 10 de enero de 2022 se evidenció una caída del 31 % en la cantidad de pasajeros con respecto al mismo período pero en 2019-2020. “Estimamos que es una muy buena temporada, en la que mucha gente está viajando, pero no necesariamente lo están haciendo en ómnibus”.

Además, indicó que a partir de que aumentaron los casos positivos de COVID, disminuyó la reserva de pasajes en ómnibus, lo cual impactará en el balance de la segunda quincena de enero. “Esto no quita que cuando uno lo compara con el verano pasado, que fue una tristeza, sea infinitamente mejor. Es un camino muy fuerte de recuperación, pero todavía estamos muy por debajo de la prepandemia”, concluyó.