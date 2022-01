Gustavo Gennuso, intendente de San Carlos de Bariloche, habló con Mensajero sobre la idea de sacar a Parques Nacionales de la cartera de Medio Ambiente y llevarla a Turismo.

Hace unos días, Gustavo Gennuso, intendente de San Carlos de Bariloche, recibió en la ciudad rionegrina a Matías Lammens, ministro de Turismo y Deportes de la Nación, con el objetivo de analizar el impacto del Previaje y el posicionamiento del destino a nivel nacional en la segunda edición del programa, teniendo en cuenta que se encuentra en lo más alto de las preferencias de los turistas al momento de viajar.

Durante ese encuentro, el propio Gennuso le comentó al funcionario nacional que sería interesante que considerara que Parques Nacionales deje de pertenecer al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, y así pasar directamente a la cartera de Turismo y Deportes.

En ese contexto, el intendente de San Carlos de Bariloche explicó en un diálogo con Mensajero que la determinación directamente pasará por el Gobierno nacional: “La visita del ministro Lammens fue muy buena, pudimos charlar bastante acerca de ciertas perspectivas a futuro. Entre los temas que abordamos, puedo destacar el hecho de haberle manifestado que tal vez, sin entrometernos en lo que no nos compete porque es una decisión del Poder Ejecutivo, sería una buena idea que Parques Nacionales dependa del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación en vez de estar en la cartera de Medio Ambiente. Afortunadamente, entendió mis argumentos. No se trata de ir contra nadie, en definitiva es ir a favor de todos”.

“El cuidado del ambiente es primordial, por eso se arma un parque nacional. Sin embargo, el uso del mismo está muy relacionado a la mirada turística. Nos parecía que el desarrollo de la actividad dentro de estos lugares debe estar ligada netamente al turismo. De hecho así se hace en otros países y por eso nos parece que esa dependencia tendría que estar en MinTurDep. De todas formas, es simplemente una idea, ya que la decisión surge del Poder Ejecutivo y tendrán razones para haber tomado la determinación de que Parques Nacionales dependa del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación”, sumó.

“Desde nuestro lado, analizándolo desde una perspectiva en la que compartimos la vida cotidiana con una ciudad que está dentro del parque, creemos que la interacción entre Parques Nacionales y MinTurDep debería ser mucho más fuerte”, agregó al respecto.

Al citar las ventajas más importantes de este eventual modificación, Gennuso comentó que “los principales contenidos turísticos que hay en Bariloche se sitúan dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi, como por ejemplo los refugios, el kayakismo y el rafting, entre otros”. A su vez, añadió: “Tenemos una gran relación con la Intendencia del parque local, trabajamos muy bien juntos, pero este tema se debe abordar con una mirada más global”.

Por otra parte, el funcionario provincial analizó cómo es el presente turístico que atraviesa la ciudad rionegrina hasta ahora: “Después de haber sufrido mucho en la pandemia, estamos en una temporada muy buena. Bariloche trabajó e hizo mucho a través de su ente de promoción y el municipio para que vengan turistas locales. Todo eso, sumado al Previaje, dio excelentes resultados. Con este panorama, el ministro Lammens quiso ver con sus propios ojos lo que estaba pasando, por lo tanto visitó establecimientos hoteleros, gastronómicos y demás para percibir de propia voz de los actores todo lo que se está viviendo aquí”.

Al recordar cómo fue el trabajo realizado durante todos estos meses, Gennuso reconoció que “en lo peor de la pandemia, la decisión fue promocionar más que nunca a Bariloche”: “Tarde o temprano la gente iba a volver. El público se renueva, hay muchos turistas que antes viajaban al exterior y ahora descubrieron que la cordillera es una muy buena opción. Es importante trabajar mucho para poder brindar los servicios que otorga el municipio en base a la cantidad de gente que hay”.

Con respecto al contexto sanitario que se vive actualmente, el intendente remarcó que se deben tomar recaudos en los cuidados individuales: “Si las personas van a ciertos lugares con aglomeraciones, es muy posible que se contagien. Por momentos no hay forma de concientizar a los más jóvenes. En nuestro caso puntual, uno de los segmentos que más trabajamos es precisamente el del turismo estudiantil y no podemos dejar ningún detalle librado al azar”.

Entre fines de diciembre y principios de enero, Bariloche reprogramó los viajes de egresados por contagios de COVID-19 entre los estudiantes (ver nota). En ese sentido, Gastón Burlón, secretario de Turismo del destino, le explicó a este medio que la idea era “reorganizar los ingresos” para hacer un recambio completo de las burbujas estudiantiles. “Después de ese período, los estudiantes volvieron y dosificamos junto a las empresas la cantidad de egresados. Es decir, en vez de tener 8000 o 10.000, preferimos bajar a 6000 como máximo. Son números más manejables, además de extender un poco más la temporada: en lugar de terminar en febrero, directamente culminará en marzo”, remarcó Gennuso en relación a este tema.

Respecto al presente que atraviesa el segmento estudiantil, el intendente celebró la resolución que establece que las empresas puedan llevar de regreso a quienes están enfermos con la condición de que vayan todos juntos en un colectivo exclusivamente para ellos: “Esta decisión hizo que mejore mucho la situación, porque si hay un grupo grande de aislados directamente son trasladados de vuelta y ya no están acá aburridos, hablando con sus padres que lógicamente se preocupan por su estado de salud”.

Sobre la posibilidad de volver a implementar algún tipo de requisito respecto a los ingresos, Gennuso fue contundente: “No vamos a hacer ningún PCR si no hay una orden a nivel nacional. Si nos manejáramos así, iríamos en contramano del resto del país. En todo momento seguiremos las indicaciones que establezca el Gobierno nacional. He hablado con los hospitales públicos de Bariloche y las clínicas privadas, por suerte en ningún establecimiento hay pedidos de camas que impliquen tomar alguna decisión más fuerte”.

Por último, Gennuso admitió que no tiene intenciones de continuar en su cargo luego de septiembre de 2023, fecha en la que finaliza su segundo mandato, motivo por el cual no podrá ser reelecto. “No puedo volver a ser elegido como intendente y tampoco quiero. Me parece que es muy prudente que mis colegas y los gobernadores duren dos mandatos como máximo. La gente de mi equipo sabe cómo me manejo, hemos construido juntos este camino y me encantaría que tengan un perfil propio. Es bueno que haya un cambio, si fuera yo mismo sería más difícil. Dentro de la diversidad está lo bueno. Estoy seguro de que quienes me rodean pueden hacer mis tareas incluso mejor que yo”, finalizó.