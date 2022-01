A través de Unscripted Art Access Program, el beneficio relanzado por la villa turística ubicada en Miami, los turistas podrán acceder a museos y galerías.

Unscripted Art Access Program es el programa de arte público de la ciudad de Bal Harbour, Miami. Fundado en 2013 como un medio para apoyar tanto a las artes en el sur de Florida, busca también posicionar a Bal Harbour como un destino que ofrece una amplia oferta de esparcimiento incluyendo el artístico y cultural.

Con Unscripted Art Access Program, los visitantes pueden acceder a un amplio porfolio de museos y colecciones privadas que comprende; el Pérez Art Museum Miami (PAMM), Museum of Contemporary Art MOCA, The Bass, The margulies Collection at Warehouse, Institute o Contemporary Art, The De la Cruz Collection, National Young Art Foundation, History Miami Museum, MDC Museum Fort Lauderdale & The Wolfsonian y finalmente el Phillip & Patricia Frost Museum of Science, que cuenta con una estructura de lo más moderna dedicada a la ciencia, un planetario, un acuario y exposiciones para fomentar el conocimiento de la ciencia central detrás de seres vivos, el sistema solar, la luz, entre otros, presentados en juegos de aprendizaje interactivo para niños. Un paseo ideal para toda la familia.

El programa de arte de Bal Harbour ofrece durante todo el año el acceso a los principales museos y galerías de la ciudad a todos los que se hospeden en los hoteles St. Regis Bal Harbour, The Ritz Carlton Bal Harbour, Sea View Hotel y el Beach House Bal Harbour. Para este fin ha creado una tarjeta que se encuentra disponible para sus huéspedes en la conserjería de los cuatro establecimientos.