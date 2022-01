Tras identificar varios casos de la variante Ómicron en algunas zonas de la isla, las autoridades decidieron tomar nuevas medidas.

CORRESPONSAL EN CUBA

Según informó el Ministro de Salud Pública de Cuba, José Ángel Portal Miranda, a partir de mañana 5 de enero se exigirá (de manera obligatoria) a todos los viajeros que ingresen al país, una prueba PCR negativa, así como un certificado de vacunación con esquemas completos.

Los tripulantes y pasajeros de embarcaciones mercantes también deberán presentar un esquema de vacunación completo, excepto aquellos que permanezcan menos de 48 horas en el país.

Medidas más estrictas serán aplicadas para viajeros procedentes de Sudáfrica, Lesoto, Botswana, Zimbabue, Mozambique, Namibia, Malawi y Etswatini. Estos serán aislados de manera obligatoria en un hotel destinado al efecto por ocho días y deberán asumir los gastos de alojamiento y transporte.

Por su parte, los viajeros cubanos que regresen a la isla, si no poseen un esquema de vacunación completo deberán realizarse un PCR a su entrada al país, pasar una cuarentena obligatoria de ocho días en un hotel y también asumir los gastos.

Estas medidas no aplicarán para niños menores de 12 años y adultos que, por causas médicas certificadas, no puedan ser vacunados.