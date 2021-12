El presidente de la Nación tuvo una reunión con representantes de la CAT con el objetivo de frenar la suba de las tarifas en la temporada de verano.

Minutos después de las 17 horas comenzó el encuentro entre el presidente de la Nación, Alberto Fernández; el ministro de Turismo y Deportes nacional; Matías Lammens; el presidente y los vicepresidentes de la Cámara Argentina de Turismo, Gustavo Hani, Fernando Gorbarán y Aldo Elías, respectivamente.

Momentos antes de la reunión, desde presidencia informaron que la cita se debía a que el primer mandatario iba a anunciar el “congelamiento de precios del turismo para la temporada de verano”. Horas más tarde, cerca de las 19 cuando concluyó el encuentro, la realidad difirió un tanto del comunicado previo. Uno de los empresarios que participó del encuentro, explicó a Mensajero Turístico que básicamente a lo que apunta esta firma es a dar previsibilidad a los pasajeros en lo referido a hotelería y gastronomía para los próximos tres meses.

Por eso, también participaron el titular de la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina (AHT), Roberto Amengual; el presidente de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA), Fernando Desbots; la jefa de gabinete del Ministerio de Turismo y Deportes, Geraldine Oniszczuk; y la asesora presidencial, Cecilia Nicolini.

De esta manera, el empresariado turístico se comprometió a hacer un monitoreo para que no haya una distorsión en las tarifas. “Fue una reunión de trabajo muy buena. El presidente estaba preocupado porque no se dispare la inflación por el aumento desmedido de los precios en la temporada“, comentó otro de los representantes del sector que participó. En este sentido, resaltaron que a lo que se apunta es evitar las “avivadas” que puedan ocurrir entendiendo que la demanda aumenta por la temporada. “El Gobierno ya está apostando bastante al sector con el Previaje y si nosotros devolvemos con un desfasaje de precios no sería correcto“, explicaron a Mensajero.

Según lo que se informó desde presidencia, el acuerdo regirá hasta el 15 de marzo de 2022 y estipula el mantenimiento de los valores de referencia en los servicios turísticos en todo el país. “Quiero aclarar que no hay ninguna propuesta del Gobierno de congelamiento de precios o bandas tarifarias. Lo que hay es un compromiso de trabajar juntos como lo venimos haciendo durante todo este tiempo, de cuidar a la gente, de darle previsibilidad, para que pueda veranear con los precios que venimos trabajando desde diciembre”, aclaró Hani.

Con respecto a cómo se controlará el cumplimiento de esta medida, explicaron que los rangos tarifarios serán supervisados por el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación a través de relevamientos semanales en todo el territorio nacional y durante toda la temporada en encuentros que serán encabezados por Oniszczuk.

“Se estableció, además, la realización de reuniones mensuales para evaluar la continuidad y perfeccionamiento del compromiso, y estipula la difusión de los términos y condiciones acordados”, detallaron desde la cartera turística.

“Quiero destacar el compromiso del sector y de todas las cámaras en venir a firmar este compromiso. El presidente me ha dado la instrucción de cuidar el bolsillo de los argentinos”, destacó Lammens al finalizar la reunión.

Tanto Hani como Lammens coincidieron en que esta medida se debe a que hay una alta demanda, como ya la hubo, gracias al Previaje.

Finalmente, el ministro confirmó que desde el Gobierno no se evalúa tomar ningún tipo de medida adicional para la temporada de verano “en términos de restricciones”. En este sentido, Hani agregó que los protocolos que se utilizaron en 2020-2021 demostraron que sirven y que hay que doblar el trabajo en la difusión en el hecho de seguir cuidándose.

Sobre la reunión en general, los involucrados resaltaron que fue una linda charla de cierre de año. Vale recordar que es la segunda vez que el presidente de la Nación recibe al empresariado turístico, la anterior había sido en abril de 2020 cuando recién comenzaba la pandemia. “Creíamos que era una broma por el día de los inocentes”, bromeó uno de los actores que asistió al encuentro. En la cita también se habló del trabajo del proyecto de ley en el que trabaja el ejecutivo para incentivar las inversiones turísticas. “Le dijimos al presidente que apoyamos la iniciativa. Él se mostró muy convencido del poder que tiene la actividad y tiene muy en claro lo que representa el turismo”, destacaron a Mensajero.