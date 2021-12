Pilar Lozano, CEO Argentina de la asistencia al viajero, conversó con este medio sobre el producto que están por lanzar al mercado y el trabajo de los meses pasados.

“Para nosotros nuestra estrategia fue no parar”, remarcó Pilar Lozano, CEO para Argentina de Coris Asistencia al Viajero durante la entrevista que mantuvo con este medio. Al respecto, hizo hincapié en que no estuvieron desactivados en ningún momento: “Nosotros no limitamos los recursos durante la pandemia, la instrucción fue seguir como siempre”.

Puntualmente, se refiere a que incluso durante la pandemia pasaron a tener el 5 o 10 % de la venta normal, pero aun así sus ejecutivos de cuenta siempre estuvieron haciendo routing telefónico.

“Coris estuvo muy presente, es una empresa que ganó un terreno muy importante en el mercado de las asistencias al viajero durante los últimos tres años. Eso se pudo reconfirmar en la reactivación, las agencias de viajes nos eligen a nosotros”, subrayó.

En este sentido, indicó que los ejecutivos estuvieron en constante contacto con el trade: “Quedaron muy claras las coberturas que damos. Dada la pandemia tomamos medidas de suscripción en los productos donde flexibilizamos muchos beneficios que brindamos”. A su vez, agregó que lo que hicieron fue ampliar un poco más el producto en caso de que pueda volver a pasar, dios no lo quiera, se cierren nuevamente las fronteras. Estamos preparados con ese tipo de coberturas”.

Por otro lado, adelantó que están lanzando una herramienta de data intelligence, la cual estuvieron desarrollando durante la pandemia: “lanzamos el sistema a nuevo, lo renovamos completamente”. Al respecto, detalló que es un predictivo para el agente de viajes: “Ingresa solo el nombre o el DNI y el sistema trae toda la información histórica de los destinos a los que viajó, los pasajeros con los que compartió el trayecto y los documentos, entonces no tiene que volver a ingresarlo”. A su vez, detalló, que para todo lo que son coberturas anuales o Work and Travel el sistema le avisa al agente que se le van a vencer. “Es como que ya nosotros le hablamos al agente de viajes desde el sistema para que le sea más fácil y pueda elegir los productos. Antes tenía que seleccionarlo. Si el pasajero iba a Europa tenía que elegir, ahora pone Europa entonces le aparecen las opciones que tiene para ofrecerle al pasajero porque es un predictivo”, analizó. Y agregó: “Es como si fuera un cotizador interno. Nosotros le segmentamos el producto. Eso está buenísimo porque le simplificamos mucho más la venta”.

Para cerrar, dejó un mensaje al canal: “Seamos todos muy proactivos. Abramos la cabeza a nuevos productos, como el nacional y el receptivo. Nosotros hicimos eso, incorporamos productos. Trabajemos en equipo y acompañémonos. Lo mejor está empezando. Incentivemos a los pasajeros a viajar ya sea en lo nacional como en lo internacional”