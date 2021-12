María Valcarce, directora de Fitur, dialogó con Mensajero sobre las características superadoras de la edición 2022: “Vamos a estar al 84 % de lo que fue nuestra versión récord en 2020”.

Luego de una edición en la que tuvo que cambiar su tradicional fecha de realización de enero a mayo, en 2022 FITUR apuesta por recuperar sus atributos característicos.

De esta manera, entre el 19 y el 23 del próximo mes, Ifema recibirá a asistentes y expositores de todo el mundo para participar de este encuentro global que en 2021 significó un punto de reactivación para la actividad turística. En este marco, Mensajero conversó con María Valcarce, directora de la feria.

“La verdad es que a Fitur 2022 ya le va excepcional. Estamos muy contentos e ilusionados. Nada que ver con 2021, que lógicamente fue una edición a la que yo le digo heroica, pero no por nosotros, sino por todos los que participaron”, comentó la ejecutiva.

De esta manera, adelantó que se va a parecer mucho a una edición prepandemia. De hecho, adelantó que con respecto a la de este año están en un crecimiento en superficie de casi el 50 % y el número de stands casi se va a duplicar. A su vez, en internacionalidad estiman que alcanzará más del doble la cantidad de nacionalidades que van a participar. “Vamos a estar al 84 % de lo que fue la de 2020, nos va a faltar muy poco para una edición récord. Estamos en la senda de una versión normal si todo sigue así y no pasa nada que cambie las cosas. Siempre hay que ser prudentes”, ponderó. Asimismo, remarcó que el turismo necesita de estos encuentros que dinamizan la actividad.

Para llegar a este presente alentador tuvieron que atravesar tiempos de incertidumbre ligados a la situación lógica de reactivación, pero que aún así las conclusiones son positivas. “Nosotros empezamos a celebrar eventos un poquito antes de Fitur 2021, sin embargo, en mayo, con la feria tuvimos el gran evento después de que se desatara la pandemia. La verdad es que la respuesta fue mucha satisfacción. Muchas felicitaciones por habernos atrevido a realizarla y muy contentos con los resultados, también con el efecto dinamizador que le aportó al MICE“, argumentó. Al respecto, destacó que desde entonces en Ifema no pararon de llevar a cabo eventos de distintos sectores económicos y con la tónica de que hay un gran deseo del encuentro cara a cara, de recuperar la relación personal y con éxito en cuanto a la asistencia. “Estamos muy satisfechos y con una actividad bastante trepidante porque como ha habido citas que se postergaron debido a la primera época de la pandemia entonces ahora están concentradas y tenemos afortunadamente mucho trabajo y actividad y el recinto casi lleno todos los días”, detalló.

Un punto importante dentro de estas apuestas es lo vinculado a los protocolos. Valcarce explicó que en la actualidad en Madrid, pero también en España en general, se fueron flexibilizando sobre todo las medidas que tienen que ver con la restauración, que al principio era un número de comensales por mesa, y que luego se amplió. “En Ifema mantenemos protocolos estrictos porque preferimos ser cautos. Se preservan cuestiones que hacen que nuestro recinto sea muy seguro, como lo es la renovación del aire al ventilar los pabellones que tienen enorme altura, lo que hace mu difícil la transmisión”, indicó.

A su vez, hizo hincapié en que cuidan las distancias y los aforos, y observando por encima de la norma exigible siguiendo un criterio de prudencia. En este sentido, remarcó que a pesar de celebrar muchos eventos no tuvieron ningún caso de brotes en los eventos que organizan. Y, aclaró, no es que solamente tienen en agenda lo vinculado a ferias internacionales, sino que también en el espacio se llevan a cabo encuentros relacionados con el ocio, que incluyen música y gastronomía.

Sobre el escenario epidemiológico que atraviesa la capital española y el país en general, resaltó que se está viendo un patrón entre quienes están vacunados: cursan la enfermedad de manera leve, por lo tanto, no se saturan los hospitales entonces no tiene nada que ver con lo que pasó al principio.

“No obstante hay que estar atentos y aplicar todo tipo de medidas, porque se tiene que imponer la prudencia. En España se da la circunstancia de que tenemos un porcentaje altísimo de la población vacunada. Lo cual no es igual en otros países de Europa que ha habido más movimiento antivacunas o de escépticos. Aquí, incluso, ya se está llamando para la tercera dosis. Estamos muy avanzados y eso nos ayuda a que no sea tan alarmante como cuando la población no estaba vacunada”, analizó.

A lo que sumó: “Somos privilegiados porque en España y en Madrid específicamente hemos tenido una mejor evolución de la pandemia y hemos tenido una política aperturista de la pandemia. Aplicar protocolos y no parar la economía y los encuentros. Nosotros estamos prácticamente desde antes de abril con eventos. En otros países se han cancelado muchas ferias, del circuito internacional con las que se mide habitualmente Fitur”.

Al referirse al futuro de la actividad, explicó que son optimistas porque creen que los eventos presenciales tienen un papel insustituible. Aunque reconoce que hay un movimiento hacia la hibridación que ellos también siguen porque consideran que las herramientas que proporcionan las tecnologías aportan instrumentos de competitividad y optimización del evento presencial.

Por ejemplo, en 2021 Fitur implementó una herramienta digital que permitía incluir la agenda de citas que se iban a producir en la feria de una manera más eficiente. Por otro lado, incorporaron encuentros online previos y posteriores a la edición 2021. “Un poco se extendía el alcance para quienes no podían acercarse a Madrid. Considero que es una herramienta muy útil, pero que no me parece que sustituya al evento presencial, al menos no en este segmento. El mundo MICE es mucho más amplio y no sé hasta que punto afectará a esas reuniones más pequeñas, y seguramente quedará alterado porque la situación ha cambiado, no obstante pienso que el papel de las ferias presenciales no es sustituible por las plataformas online”, apuntó. Sin embargo, puntualizó en que seguramente irán hacia esquemas híbridos que aporten ese plus de eficiencia en la preparación y en el advenimiento del encuentro presencial.

Para cerrar, precisó que con respecto a la edición 2022 de Fitur lógicamente planean incorporar innovaciones como o hacen cada año: “Cuando lo que quieres es ser mejor, pues es imposible ser perfecto”. En 2021, por ejemplo, sumaron el área de cruceros, pero para el próximo año planean agregar propuestas para el B2B, y para el 2023 quieren hacerlo para el B2C, además de trabajar con la repercusión internacional. “Somos muy fuertes con todo el área de América y ese es nuestro signo distintivo. Sí queremos aumentar nuestra influencia en otros territorios, vamos a trabajar en ese sentido. Buscamos que el evento sea útil para todos los mercados. ¡Tendremos una gran feria!”, cerró.