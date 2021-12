La Anvisa alertó a todos los puestos fronterizos del país vecino. Además, los viajeros no vacunados deberán hacer una cuarentena de cinco días.

Debido a la preocupación que genera el avance de la variante Ómicron, el Supremo Tribunal Federal de Brasil determinó que se exigirá el certificado de vacunación contra el COVID-19 a los viajeros internacionales, tanto a quienes intenten arribar por vía aérea y/o vía terrestre.

De este modo, la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa), organismo encargado de controlar la salud en el país vecino, reportó mediante un comunicado que “la decisión entró en vigor de forma inmediata, sin plazo de adecuación, por lo que se vieron obligados a realizar evaluaciones específicas, especialmente en torno a aquellos pasajeros que ya se encontraban en movimiento o en tránsito al momento de emitirse la resolución”.

“El lunes 13 de diciembre, Anvisa notificó a sus puestos fronterizos, especialmente los aeropuertos, para el cumplimiento inmediato de la decisión del Tribunal Supremo que determina la solicitud del comprobante de vacunación para los viajeros que ingresan al país”, agrega el escrito.

Oscar Juárez, director de Principios Tour Operator y especialista en el mercado brasileño, dialogó con Mensajero acerca de la medida y manifestó cuál es su opinión al respecto: “Hasta ahora la nueva medida no nos ha afectado. De todas formas, siempre hay algún caso de una persona que no tiene ninguna dosis y a partir de esta resolución sale ‘corriendo’ a vacunarse. Además, hay pasajeros que ya saben que tendrán que hacer cuarentena cinco días por no querer vacunarse”.

Por otra parte, el ejecutivo indicó que “es lamentable que todas las disposiciones, tanto en Brasil como en Argentina, tengan tan poca anticipación”. “Todo es a último momento, a las corridas, con un poco de improvisación”, criticó.

Por último, vale recordar que el Poder Ejecutivo optó por instaurar la cuarentena obligatoria de cinco días a los viajeros sin inmunizar que lleguen a Brasil, una medida que también fue recomendada por Anvisa. Ese requisito, igualmente, entrará en vigor el 18 de diciembre.