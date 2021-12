La cadena hotelera presentó un repaso por las principales acciones que realizaron y que están vinculadas a la sustentabilidad. Asimismo, anunciaron sus próximas aperturas.

“Fueron momentos muy difíciles para todos, hemos logrado salir adelante gracias al esfuerzo conjunto”, comentó Yoanki Nieves Rodríguez, director de Marketing de Iberostar para Latinoamérica en una presentación que la cadena hotelera efectuó en el marco de FIT América Latina.

En primer lugar, el ejecutivo detalló todas las iniciativas alineadas con Wave of Change: “Seguimos apostando por el turismo responsable y el cuidado de los océanos, continuamos consolidando todas las acciones con base en la agenda 2030 que tiene Iberostar“.

De esta manera, comentó que la compañía avanza hacía una economía circular. En 2020, detalló, lograron el objetivo de eliminar de sus propiedades todo el plástico de un solo uso. Mientras que en 2021 se focalizaron en promover el consumo responsable de pescado y mariscos. “Tenemos un laboratorio de coral en tierra, ubicado en playa Bávaro; y otros subacuáticos en Bayahíbe y en México”, apuntó. Asimismo, destacó que uno de las metas que manejan es ser libres de residuos en 2025.

Por otro lado, hizo hincapié en que Iberostar redefinió todo su producto de bodas: “En octubre lanzamos el nuevo programa dejando de lado los tradicionales paquetes que teníamos históricamente y ahora nos concentramos en Weddings By Iberostar as Imagined By You, para bodas y lunas de miel en los hoteles de México, República Dominicana y Jamaica“. Esta propuesta se concentra en bodas sostenibles y sustentables. El segundo precepto que persigue esta iniciativa es Weddings unpackaged, por la cual cada boda se va a cotizar a medida de las necesidades de los novios.

También comentó que se introdujo el Wedding week, con el objetivo de extender la estadía a siete noches. “Para que los invitados también puedan compartir eventos de calidad. Tenemos una propuesta muy interesante de luna de miel. Todo está focalizado en el turismo responsable, el cuidado del medioambiente y en concientizar a las parejas y familias”, resaltó. Siguiendo con esta línea, analizó que se creó Responsible Meetings para seguir transmitiendo a todas las organizaciones sobre la necesidad de proteger al medioambiente.

Momento de expansión

Sobre las recientes y próximas reaperturas, el director de Marketing de Iberostar para Latinoamérica destacó que abrieron el primer hotel de ciudad en América latina de la cadena, se trata del Iberostar Selection Miraflores. La propiedad cuenta con 214 habitaciones y es la primera libre de plásticos de solo uso en Lima.

Además, celebró que el 22 de diciembre inaugurarán en la isla de Cayo Cruz el Coral Level at Iberostar Selection Esmeralda, que tiene 121 habitaciones. “Saben que los Coral Level son hoteles dentro de los Iberostar Selection. Por eso, en un principio se abrirá el Coral level, que es la categoría superior dentro de los Selection“, focalizó. “En el transcurso de diciembre, Iberostar tendrá en Cuba 15 propiedades abiertas y solo nos quedará una para enero”, subrayó.

Finalmente, se refirió a la experiencia que le dejó FIT América Latina: “Hubo mucho interés en destinos de República Dominicana. Las reuniones con los turoperadores fueron un éxito. Para 2022, hay muchos que ya están marcando un crecimiento superior al mismo período que 2019. Un 60 % tiene mayor facturación que hace dos años. Se espera que 2022 sea un año histórico“.

Para cerrar, se refirió a How we care, el programa a través del cual buscan darle seguridad a los viajeros. “Este es un de los éxitos de Iberostar. Por todas las medidas que están implementando. Esto le da confianza al cliente”, consideró.