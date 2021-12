Sierras, montañas, lagos, cascadas, son solo algunos de los escenarios con los que se pueden encontrar quienes visiten Cuyo.



Enogastronomía, turismo astronómico, aventura, fiestas nacionales y provinciales encabezan el ranking de elección de los viajeros que optan por recorrer Cuyo, ya sea en una escapada de fin de semana largo o para unas vacaciones más extendidas.

Hay clásicos y reconocidos sitios que se roban las miradas. Un ejemplo de ello es el Cerro Aconcagua en Mendoza. Este ícono del andinismo mundial es el pico más alto de América con sus 6962 metros sobre el nivel del mar. Además, preserva glaciares que originan ríos y vegas de una belleza natural que atrae a visitantes de todo

Otra opción, como no puede ser de otra manera, es el Parque Natural Provincial Ischigualasto, famoso en el mundo entero como Valle de la Luna. Está ubicado en la provincia de San Juan a 330 kilómetros de la capital.

Finalmente, tenemos a los maravillosos miradores de San Luis, aptos para quienes gustan de realizar senderismo, avistamiento de ave y pasar momentos rodeados de naturaleza.

Ante todos estos imponentes paisajes, la oferta puede resultar fascinante, pero también abrumadora.

Es muy probable que por ser el punto de arribo a cada provincia, sus capitales sean una visita obligada, sin embargo, no muy explorada. Por eso, el turismo urbano, se llevará el protagonismo en estas páginas.



La ciudad de San Juan fue fundada por los españoles allá por el siglo XVI, durante la época de la colonia, pero el trazado que hoy pueden ver quienes visitan el destino es más actual. En 1944, esta ciudad ubicada en el Valle de Tulum y rodeada por cordones montañosos y tierras desérticas, sufrió un sismo que cambió el rumbo estructural y dejó una huella para siempre. Sus calles son anchas y en sus veredas priman tupidas arboledas, pero sobre todo el plan que se puso en marcha para su reconstrucción apuntó a convertirla en un territorio moderno y modelo en cuanto a sistemas antisísmicos.

El tiempo pasó y hoy se convirtió en un punto estratégico para recorrer los principales atractivos de la provincia, pero para quienes quieran revivir lo que pasó en los últimos años en 2009 se creó el museo de la Memoria Urbana, con el espíritu de no perder la memoria de lo que fue y es el urbanismo, valorando y rescatando a la ciudad que San Juan perdió con el terremoto de 1944.

Otro punto para conocer el alma de la ciudad es la Catedral San Juan Bautista, que está emplazada frente de la Plaza 25 de Mayo, exactamente en el mismo espacio que estaba antes del terremoto. La visita guiada a la Cripta en la que yacen los restos de Fray Justo Santa María de Oro es una oportunidad única de estar en contacto con el pasado local, al igual que el recorrido por la Casa de Domingo Faustino Sarmiento, uno de los pocos vestigios de la ciudad antigua. A esta tríada se le puede sumar el Auditorio Juan Victoria, uno de los más destacados de toda América Latina. Allí se puede hacer un recorrido guiado al igual que en el Museo de Bellas Artes Franklin Rawson, para conocer una destacada colección de pinturas y esculturas de artistas nacionales e internacionales.

Una situación similar es la que le ocurrió a la Ciudad de Mendoza. Un devastador terremoto en el año 1861 dejó bajo los escombros a la antigua ciudad y fue el motivo para trasladarla hacia el lugar actual que la alberga y que la caracteriza por sus amplias calles implantadas con árboles que dibujan túneles y kilómetros de acequias que transportan el agua de los ríos de montañas. Pedro del Castillo la fundó tomando como punto de partida el centro cívico provincial donde se levantó el Cabildo de Mendoza, la Iglesia Matriz y Plaza Mayor. Para resguardar las ruinas de estas edificaciones se construyó el Museo del Área Fundacional donde los turistas pueden adentrarse en la historia recorriendo cada una de las salas que representan el paso del tiempo.

El Parque Gral. San Martín es el exponente máximo de la labor del hombre que transformó el pedemonte desértico en un oasis artificial en el que desde la entrada al mismo por los imponentes portones de estilo inglés, grupos escultóricos, espacios verdes, fuentes de agua, lago artificial y clubes deportivos le han dado un sello único a todo aquel que lo recorre caminando o en vehículo. En él también se encuentra el Estadio Mundialista Malvinas Argentinas, el Ecoparque y el Cerro de la Gloria donde puede apreciarse una obra escultórica de gran magnitud que es el monumento al Ejército Libertador.

Los centros religiosos constituyen parte de los atractivos de esta zona destacándose el Santuario de la Virgen de Lourdes ubicado en El Challao (Las Heras) o el conjunto religioso conformado por la Iglesia de La Carrodilla “Patrona de los Viñedos” y el Calvario, donde cada año en Semana Santa es el punto de encuentro para realizar el Vía Crucis.

La Basílica de San Francisco y Catedral Nuestra Señora de Loreto en la Ciudad de Mendoza y la Parroquia San Vicente Ferrer en Godoy Cruz conforman un rosario de atractivos religiosos para todos los creyentes que visitan Mendoza durante todo el año o en Semana Santa.

En el caso de San Luis capital no cuenta con el acta fundacional, pero se considera que la capital provincial fue fundada el 25 de agosto de 1594 por el Teniente Luis Jufré; y refundada por el Capitán Martín García de Loyola. Fue entonces cuando la ciudad fue denominada como San Luis de Loyola. Recién en 1689 la ciudad sería emplazada definitivamente en el espacio geográfico que hoy ocupa. Capital de la provincia, con más de cuatro siglos de vida, brinda innumerables propuestas recreativas y actividades para todos los gustos. Su patrimonio histórico arquitectónico se puede conocer en un dinámico recorrido pedestre, comenzando en la clásica esquina de Av. Illia y Junín. Terrazas del Portezuelo, edificio inteligente que es sede del Gobierno de San Luis y el Hito del Bicentenario, con su torre y mirador, son los nuevos íconos edilicios. Los museos te conectarán, de manera original, con la rica historia puntana y los parques urbanos te permitirán disfrutar de todo el verdor y las opciones deportivas. Centros culturales, hoteles, gastronomía, pubs, boliches, casinos y servicios turísticos, hacen que la ciudad sea una opción irresistible. IMPERDIBLES: Museo interactivo de Historia de San Luis (MUHSAL). Sus recursos tecnológicos y audiovisuales te harán protagonista del pasado sanluiseño. Iglesia Catedral. De proporciones monumentales, es un excepcional testimonio de la arquitectura, iniciado en 1883 y finalizado en 1944. Merecen conocerse sus altares, los antiguos frescos y la incorporación de mármol ónix local en el patrimonio religioso. El imperdible City Tour, recorriendo puntos historicos – culturales de la ciudad en un trazado de 12 cuadras, donde se podra visitar Plaza Pringles, Catedral, Museo Dora Ochoa de Masramon, Consejo Deliberante, Ex Casa de Gobierno, Plaza Independencia, Fabrica de Alfombras, Centro Cultural, Muhsal.